Mauricio Ochmann tardó diez años en hacer ¡Qué despadre!

Mauricio Ochmann tuvo que esperar 10 años para poder contar una historia como ¡Qué despadre!, pues la primera vez que leyó el guion todavía no daba la edad para realizar el papel de un cuarentón negado a la madurez que descubre tiene a una hija.

El actor recuerda que la productora Concepción Taboada le compartió el libreto cuando su primera hija, Lorenza, tenía entre ocho y nueve años, "ahora tiene 18. Y Conchita me dijo que todavía estaba joven para hacerlo. No sabía que me iba a tocar al final, pero un día la productora llegó y me dijo que nunca había hecho la película y que ahora sí daba la edad. Así que dije ‘hagámosla’".

Dirigida por Pitipol Ybarra (A la mala, Ya veremos), ¡Qué despadre, que estrena en cines, fue la última película de Héctor Suárez. "Él ya estaba lidiando con problemas de salud y llegó a invadir ese set de magia, vitalidad y talento", contó Ochmann. "Nos reíamos muchísimo, el director nos tenía que parar. Héctor estaba más vivo que nunca", agrega quien comparte créditos con Sandra Echeverría, Ana Claudia Talancón y Fiona Palomo.