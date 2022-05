May the 4th be with you: este es el orden para ver las películas de Star Wars

El universo de Star Wars en el cine se ha construido a través de tres trilogías, que junto con Rogue One componen la saga Skywalker

A lo largo de 45 años, la saga de los Skywalker acumula 10 películas en su universo. / Foto: Especial

Desde hace décadas, la saga de Star Wars es una de las franquicias más reconocidas y lucrativas de la industria cinematográfica a nivel mundial; sin embargo, a pesar de la fama que goza, entrar al universo de George Lucas puede ser un tanto cuanto complicado. Una nueva esperanza, la primera película de la saga, se estrenó en 1977 y se convirtió de inmediato en un fenómeno, catapultando a sus protagonistas: Mark Hamill, Carrie Fisher y Harrison Ford. El fenómeno que ocasionó la historia de la galaxia muy, muy lejana, fue tal que el equipo de la producción comenzó a hablar sobre la secuela mientras la cinta aún se exhibía en cines. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Star Wars Movies (@starwarsmovies) El imperio contraataca llegó a las salas en 1980 y presentó a los grandes maestros en ambos lados de la historia: por un lado el oscuro Emperador, Darth Sidious, y por el otro el maestro Yoda, quien se encarga de entrenar al protagonista, Luke Skywalker. Asimismo, descubrimos el lazo que une a Luke con el villano principal de la historia, Darth Vader. La conclusión de la trilogía original apareció tres años después para resolver el conflicto. La batalla entre Luke Skywalker, ya convertido en maestro jedi, y Darth Vader es una de las más icónicas del cine en las últimas décadas. Hasta ese momento, los miles de seguidores que ya tenía la historia no tenían problema para seguir el hilo de la saga; sin embargo, 16 años después George Lucas continuó con la saga en La amenaza fantasma, donde se presenta la orden jedi en su apogeo, durante la antigua República. Un joven Obi-Wan Kenobi -que se convertirá en Ben Kenobi en la historia de la trilogía original- se encuentra con Anakin Skywalker siendo un niño aún, mientras acompaña en una misión a su maestro, Qui-Gon Jinn. OMG! La nada romántica historia por la que Carrie Fisher se enamoró de Harrison Ford Le siguieron El ataque de los clones y La venganza de los sith, que cuentan los sucesos de la llamada guerra de los clones, hasta llegar a la conversión de Anakin en el temido Darth Vader. ¿Cómo ver las películas? Para seguir la cronología interna de la historia, habría que empezar con la trilogía original, y posteriormente la nueva, que comienza con La amenaza fantasma. A estas seis películas habría que agregar las producciones creadas ya bajo la batuta de Disney tras la adquisición de LucasFilms. Es decir, Rogue One, que conecta los sucesos de La venganza de los sith y Una nueva esperanza; posteriormente El despertar de la fuerza, que retoma la historia tras la caída del Imperio galáctico con la muerte del Emperador, y a ésta le siguen El ascenso de Skywalker y Los últimos jedi, que concluyen la saga de los Skywalker. También existen series animadas que se insertan en el universo de Star Wars, que muestran un abanico más amplio de personajes. De la misma manera, se ha estrenado la serie The Mandalorian y este mes también llega a Disney+ Obi-Wan Kenobi.

