Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina protagonizan la obra La verdad

Las mentiras de Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina quedarán al descubierto en la nueva puesta en escena La verdad, en donde las mentiras piadosas y las verdades que duelen serán las principales protagonistas de este enredo cómico, el cual será estelarizado por pareja, junto con Rodrigo Murray y Gabriela Zas.



Para Villanueva y Santamarina, las mentiras y las verdades son temas constantes y reales en un matrimonio como el de ellos y como el de cualquier otra pareja de hoy en día. A lo largo de 10 años de casados, la pareja aseguró que si han recurrido a las “mentiras piadosas”, incluso en ocasiones hasta los han cachado en la mentira.

Sin revelar ninguna de las mentiras que Mayrín le ha cachado a Lalo, el actor aseguró, que han podido superarlas por la confianza que se tienen ya que no se ha tratado de temas tan fuertes como puede llegar a ser una infidelidad.

“Con el tema de las mentiras siempre se puede pensar en la infidelidad, porque por ejemplo, el día que me cachen una, pues que me diga. ‘¿Sabes qué? hasta aquí la dejamos, y si te vi no me acuerdo’,me deja, se da la media vuelta y se va. Y ella va a rehacer su vida porque aquí el del problema soy yo”, comentó.

Por tercera ocasión la pareja comparte el escenario, está vez con la puesta en escena La verdad, de Florian Zeller y dirigida por Benjamín Cann. La puesta se presenta en el teatro Xola, en una corta temporada hasta el 28 de octubre.

Con cuatro personajes en escena, la historia se centra en Miguel (Santamarina), quien está teniendo una aventura con Alicia (Villanueva), que a su vez está casada desde hace años con Pablo (Murray), el mejor amigo de Miguel. Tras una serie de preguntas por parte de Laura (Zas), esposa de Miguel, una serie de desventuras se entremezclan en las dos parejas que se adentran en un laberinto de mentiras y enredos, en donde cada una de las “mentiras piadosas” parece ser más que necesarias.

En relación de que si sería capaz de perdonar una infidelidad, Mayrín Villanueva aseguró que es un tema del cual no tiene una respuesta certera pues a su parecer es “algo que se vive en el momento y que no sabes ni cómo vas a reaccionar, no sabes cómo estas emocionalmente en ese momento. Yo no me atrevería a decir que haría porque creo que es algo que no se puede tomar a la ligera. No les podría decir que jamás perdonaría una infidelidad porque no sé qué haría”.

Los actores con más de 20 años de trayectoria artística aseguraron que “todos hemos dicho mentiras piadosas, y mentiras no dichas, silenciosas, mentiras gritadas. Verdades amadas, verdades felices, lloradas. Mentiras y verdades de todo y el que diga que no, no es humano”.