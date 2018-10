Me da gusto que Atala ya tenga trabajo: Paty Chapoy

Para Paty Chapoy, Ventaneando, el programa que encabeza desde hace 22 años, es una escuela que permite que incluso los conductores que van saliendo puedan integrarse a programas similares en otros espacios de la televisión abierta, como acaba de suceder con Atala Sarmiento que se integró a la emisión Intrusos de Televisa que produce Carmen Armendáriz.



"Ninguna opinión tengo de ella –dijo refiriéndose a Atala-, aunque me da mucho gusto que tenga trabajo porque está canijo en esta época no tener chamba. Creo que todos nosotros en algún momento hemos vivido el no tener trabajo y a mí me da gusto que la gente tenga trabajo y que cobre, para que pueda vivir mejor”, declaró Paty Chapoy.

Entrevistada por Organización Editorial mexicana (OEM), durante la función de A oscuras me da risa, en la que fungió como madrina de las 100 representaciones, Chapoy reconoció que en 22 años, "hemos tenido la oportunidad de hacer un buen periodismo de espectáculos, Ventaneando ha sido una escuela, tan es así que hoy en día alumnos que pasaron un año, dos o tres en el programa, siguen trabajando en otros lugares y eso es muy bueno. La escuela de Ventaneando es un ejemplo de que con trabajo y dedicación se pueden hacer las cosas. Y hoy día me siento muy honrada que un programa de televisión esté conformado por personas que salieron de Ventaneando, empezando por la productora.

“Y me siento muy halagada porque a final de cuentas es un reconocimiento del trabajo que he venido haciendo y nunca me imaginé, ni en sueños, que Televisa de pronto volteara a ver a todas esas personas".

Y reiteró que el programa "es un semillero de gente que también tiene que ver en producción televisiva y ellos andan por todas las televisoras nacionales y extranjeras".

