Mean Girls: todo lo que debes saber sobre el remake de la película

La película que protagoniza Lindsay Lohan junto a Rachel McAddams, Mean Girls, tendrá un remake musical con la participación de actrices como Angourie Rice y Reneé Rapp, la cual está próxima a estrenarse.

Lo que se puede ver en el tráiler de la nueva película de Chicas pesadas, es que tendrá la participación de actores que estuvieron en la cinta que se estrenó en 2004, como Tina Fey, quien interpretó a la maestra Norbury y Tim Meadows, como el director Ron Duvall.

Te podría interesar: Mean Girls: Por qué se viste de rosa el 3 de octubre

Ambos actores retomarán sus papepes originales, aunque Tina Fey también tuvo participación en la produccción y guión de este musical que promete ser muy "fetch".

Get in loser, we’re going to the movies. 💖 Watch the new trailer for #MeanGirls – only in theatres January 12. #OnWednesdaysWeWearPink pic.twitter.com/Kkqt4fXqLF — Mean Girls (@MeanGirls) November 8, 2023

¿Cuándo se estrena la nueva película de Chicas pesadas?

La nueva entrega de Mean Girls, que tendrá una trama muy similar a la que se vio en la primera película, llegará a los cines el 12 de enero de 2024, y posteriormente se podrá ver en la plataforma de streaming Paramount+.

Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Como ya sabemos, la nueva Cady Heron será interpretada por Angourie Rice, quien también hizo el papel de Betty Brant en la trilogía de Spider-Man con Tom Holland.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mean Girls (@meangirls)

Otro personaje importante de la trama es Janis Ian, que esta vez será interpretada por Auli’i Cravalho, la actriz estadounidense que prestó su voz a Moana, una de las nuevas princesas de Disney.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

En el caso de Damien, el personaje que "es demasiado gay para funcionar", llegará a la pantalla con la actuación de Jaquel Spivey. Las plásticas Gretchen Wieners y Karen Smith serán interpretadas por Bebe Wood y Avantika Vandanapu, respectivamente.