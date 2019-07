Meghan y el príncipe Harry deslumbran en el estreno de El Rey León

La realeza se hizo presente en el estreno de El Rey León en Londres, pues los duques de Sussex, Meghan Markle y el príncipe Harry deslumbraron a su paso por la alfombra amarilla y saludaron a los protagonistas de la cinta.

Como en los viejos tiempos, Meghan Markle, reapareció en en Leicester Square, en un evento lleno de estrellas de Hollywood acompañada de su esposo, el príncipe Harry.

El glamour de la noche no podía quedar atrás pues la duquesa de Sussex portaba un elegante vestido negro del diseñador Jason Wu, en lo que fuera el primer estreno al que asistía como miembro de la realeza.

La pareja real, además de disfrutar del live action de esta entrañable historia Disney, convivió con el elenco y el equipo de esta producción.

The Duke and Duchess of Sussex attended the European Premiere of #TheLionKing alongside cast and filmmakers. Check out pictures from tonight’s event now 👑 (1/3) pic.twitter.com/q4MYPlk0t5 — The Lion King (@disneylionking) 14 de julio de 2019