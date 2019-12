Melendi aborda la crisis de los 40 en nuevo álbum

10:20:40, es el título del nuevo disco de Melendi con el cual representa su trabajo profesional y su vida personal, pero sobretodo el crecimiento artístico que ha transitado en sus dos décadas de trabajo.

"(El disco) es una lucha contra la crisis de los cuarenta total, voy a cumplir 41 en enero, y significa que son 10 discos, 20 años de carrera y 40 años hemos cumplido, se puede decir que ¡le he dado la vuelta al jamón!", menciona el cantante en rueda de prensa.

Melendi comenzó su carrera como cantautor de rumba a los 20, con un estilo rebelde que ahora de las rastas y las perforaciones en la cara a penas y conserva algo, lo que demuestra que tanto él como su música ha cambiado.

"Es la vida misma lo que me ha surgido a mí, es lo que está expresado en 10:20:40, si coges el primer disco y escuchas este, no te puedes creer que es el mismo, primero por como canta, segundo por como interpreta las canciones y tercero por como aborda las mismas canciones desde un punto de vista diferente, y eso es súper bonito, poder ver el crecimiento y proceso de un artista", explica de su propia obra

Así, su trabajo y su vida personal, en esta cuarta década que experimente, es para él un inminente renacer, "pero los 50 también estaré renaciendo y a los 41 y a los 42 y 43 porque me he dado cuenta de que las cosas que pienso están sesgadas por las formas en las que he vivido, y como eso va cambiando constantemente cambia la forma que pienso", explica.

México será el país con el que comenzará su gira el próximo año, siendo el 22 de febrero su presentación en la Arena Ciudad de México. "El concepto de la gira es la confrontación con uno mismo, por eso habrá muchos espejos y muchas pantallas".