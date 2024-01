Memes de Margot Robbie y Leonardo DiCaprio: los olvidados de los Oscar

Todo mundo se dio cuenta que a pesar de las 8 nominaciones de Barbie, la protagonista Margot Robbie no fue nominada a ninguna categoría, y por supuesto que las redes no perdonaron.

Se esperaba que la “Barbie girl” entrara dentro de una de las categorías más importantes; sin embargo, el premio será disputado por Annete Bening, Lily Gladstone, Sandra Huller, Carey Mulligan y Emma Stone.

Otro que tampoco estará es Leonardo DiCaprio con su participación en la última cinta de Martin Scorsese, el famoso actor pasó sin pena ni gloria por lo que internautas lo aporrearon en redes.

Algunas de las actrices y actores que sí fueron nominados por Barbie son America Ferrera como Actriz de Reparto y Ryan Gosling como Actor de Reparto; mientras que en Mejor Canción tuvo dos nominaciones, una de ellas para Billie Eilish por “What Was I Made For?” y ”I’m Just Ken” de Mark Ronson y Andrew Wyatt, que interpreta Ryan Gosling.





Los mejores memes de DiCaprio y Margot Robbie

Nah, vete a la verga, ¿como que nominaron a Ryan Gosling y America Ferrera por Barbie pero no a Margot Robbie? #Oscars

sintiendo así que no hayan nominado ni a margot robbie ni a greta gerwig

No vamos a mentir nos faltó #MargotRobbie como mejor actriz principal y #GretaGerwig como directora #Oscars

Las chicas viendo como el mundo es y sigue siendo una mojo dojo casa house porque a ryan gosling lo nominaron por ser ken pero a margot robbie QUE ERA BARBIE y a greta gerwig que es la directora no las nominaron#Oscars



pic.twitter.com/7YaI3wVVrO — 𝐢𝐥𝐢𝐚𝐧𝐚 (taylor’s version) (@ilianacucu) January 23, 2024

America Ferrera y Ryan Gosling nominados pero Leonardo DiCaprio, Dominic Sessa, Charles Melton y Margot Robbie sin nominación…

Yo viendo que Leonardo DiCaprio no recibió ninguna nominación como mejor actor en los Oscar

Leonardo DiCaprio y Margot Robbie viendo como nominaron a sus dos co-estrellas y ellos quedaron papelon

No Leonardo DiCaprio for best actor….

Oppeheimer, la más nominada

Con 13 nominaciones, “Oppenheimer”, la cinta que narra la historia de cómo se creó la bomba atómica, se convierte en la cinta favorita para la edición 96 de los Premios Oscar, dejando atrás a su principal competidor Barbie, cinta de Greta Gerwig que sólo alcanzó 8 postulaciones.

Oppenheimer está nominada a Mejor película, Mejor dirección, Mejor actor principal, Cinematografía, Mejor sonido, Mejor edición, Mejor diseño de producción,Mejor banda sonora, Mejor actriz de reparto, Mejor actor de reparto, Mejor guión Adaptado, Maquillaje y Diseño de vestuario.