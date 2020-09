Mentiras, el musical anuncia dos funciones en vivo en autoteatro

Tras seis meses fuera del escenario, los actores y cantantes de la puesta Mentiras el musical, ofrecerán dos funciones en vivo el próximo sábado 19 en el Parque Bicentenario, frente a espectadores alojados en 180 carros con capacidad para cuatro personas, en cada representación.

El productor ejecutivo Morris Gilbert, confirma que luego de este tiempo sin abrir el teatro, "encontramos la forma de llevar las obras al aire libre ahora en este formato Drive to Fun, y antes, la experiencia en nuestro primer streaming, que tuvo un aforo de 40 mil boletos, multiplicado por cuatro, 160 mil personas se conectaron en 31 países”.

Gossip Mentiras, el musical lleva a cabo su primera función streaming

Michelle Rodríguez, Aitza Terán, Alicia Paola y Paola Mingüer darán la primera función, mientras que en la segunda actuarán Lorena de la Garza, Dalilah Polanco, Natalia Saltiel y Anaís Loz; en ambas representaciones Agustín Argüello será Emmanuel.

Michelle Rodríguez en enlace desde el foro de la serie 40 y 20, expresó que está lista para esta aventura. "Cada cosa tiene su lugar en el corazoncito de uno, y la interacción con el público y estar arriba en el escenario compartiendo con los compañeros, contando historias que además amamos, no se compara con nada. Extraño el teatro, estoy muy emocionada de hacer Mentiras en este formato al aire libre".

Sin embargo, esta no será su primera experiencia en un foro abierto, según contó: “Hace un mes tuve oportunidad de hacer un show de stand up comedy en un autocinema y me di cuenta que la gente está extrañando los espectáculos en vivo tanto como nosotros. Entonces me da mucha emoción que tengamos la oportunidad de hacerlo en vivo, de hacerlo en manera personal, y nos llena de infinita emoción y nervio, reencontrarnos con la audiencia".

Al camerino donde se encontraba Michelle Rodríguez, arribó la actriz Mónica Huarte, quien también ha sido parte de Mentiras y al verla Morris Gilbert, la comprometió para que la función de febrero de 2021, en la que van a conmemorar los 12 años de representaciones del musical, acepte ser parte del elenco. “Está bien, nada más que tendré que vocalizar y tendré que darme mi tiempo. Claro, ya me comprometiste públicamente”, respondió la actriz.

En la reunión virtual, también participó Lorena de la Garza, quien expresó que la experiencia será diferente a un teatro cerrado, tanto para el elenco como para los espectadores, "porque es un concepto nuevo el Drive to Fun. El hecho de tener la cercanía del público, nos retroalimenta como actores, estoy segura que la experiencia es nueva y positiva para ambos. Y además con Mentiras, que siempre se acopla a las situaciones y a los espacios, no va a ser la excepción; conservamos nuestro escenario giratorio y vamos a hacer cambios, para que el público desde cualquier ángulo lo disfrute”.

Gossip Mentiras el musical tendrá única función online el 5 de septiembre

Al actor-cantante Agustín Argüello, se le cuestionó el privilegio de intervenir en ambas funciones y aseguró: "La verdad no sé porque se me eligió ni tampoco había sido parte de una gira de esta producción, tendré que prepararme y esforzarme un poco más que en teatro cerrado, pero voy a dar de mi esfuerzo al cien por ciento para estas funciones especiales”.

Morris Gilbert, adelantó que aún sin estar muy seguro, espera que sus obras ya estén siendo representadas en teatro cerrados a finales de octubre próximo. “Estoy dando una respuesta aún aventurada, sin embargo es mi anhelo que estemos en el teatro muy probablemente a finales de octubre o principios de noviembre”.