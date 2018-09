Mentiras se convierte ahora en un grupo musical

José Manuel Velarde, director artístico y dueño del libreto de la obra musical primigenia Mentiras en alianza con Ari Borovoy de Bobo Producciones, lanzaron en la tarde de ayer el nuevo concepto en grupo Mentiras el Concierto con cinco integrantes como son Emmanuel, Dulce, Lupita, Yuri y Daniela, quienes debutan en el escenario de Auditorio BlackBerry, el próximo 16 de noviembre.



En las instalaciones de Bobo Producciones, a unas horas que los organizadores de las Lunas 2018 del Auditorio Nacional informaron que están nominados los espectáculos de esta empresa como son 90 Pop Tour (con un millón de espectadores), Par de Reinas: Edith Márquez y Ana Bárbara y en solista Edith Márquez; con este antecedente nace Mentiras El Concierto, del que precisó Ari Borovoy que:

“En una parte de adentro, muy en el fondo de nosotros sonríe el ego, pero nosotros no creamos conceptos para ganar premios, sino que hacemos las cosas con el corazón, buscando siempre la calidad, no nada más llenando las expectativas nuestras, sino del público y tratando que se queden con ganas de más y por lo bien que se la están pasando, tanto Par de Reinas y 90 Pop Tour fueron creados aquí desde cero y lo que le está pasando a Edith Márquez es simplemente que era un diamante en bruto y sólo hay que pulirlo, parece que está sucediendo esto, ahora como la Juez de La Academia. Me parece que todo eso son los premios, se agradece siempre la parte del ego que sonríe no estoy esperando ganar la categoría en Las Lunas, estamos aquí en Bobo y Bobo no tiene aún sus premios, entonces no sé qué vaya a suceder, pero de que estamos felices, qué bonito”.

MENTIRAS EL CONCIERTO

Así, el concepto grupo Mentiras el Concierto, coincidieron José Manuel y Ari, “se extrae a los personajes del teatro para hacer una gira, conciertos por toda la República Mexicana, Centro y Sudamérica y España, más adelante compactos y DVD, además si ellos quieren invitar a alguna estrella del canto versus Angélica Vale, nosotros como management la contactaremos para integrarlos”.

Se hizo hincapié qué para esta novedad en el escenario, “tanto Morris Gilbert como Federico González Compeán están avisados y son mis co socios en la parte que me corresponde a lado de Ari Borovoy”, declaró José Manuel Velarde, echando por tierra, cualquier incidente o conflicto entre Velarde y Ocesa Teatro.

Borovoy respondió que grupos como Matute con 11 años de trayectoria y que repite por segunda ocasión en la Arena Ciudad de México, el 27 de octubre, “no se tienen por qué enojar, son dos conceptos distintos y ahora que nace Mentiras El Concierto, hoy es la patada de la buena suerte y esperemos que ellos también duren por mucho tiempo, mientras la relación de ellos cinco continúe halagüeñamente”.

José Manuel Velarde, a lado de Ari, con Jaime Flores y Jack, “platicamos no nos sonó descabellado el concepto y le pusimos pies y cabeza. Debutan el próximo 16 de noviembre en el BlackBerryy luego con tres o cuatro fechas más en este año, pero 2019 será el año de crecimiento para ellos de puras Mentiras El Concierto”, sostuvo Borovoy.

Mentiras El Concierto con poco más de 120 minutos de canciones de los 80s, mayormente interpretadas completas a diferencia del musical teatral homónimo y se adelantó que al crecer en público el concepto, “habrá oportunidad que empiecen a cantar temas inéditos, mientras de Mijares, Yuri, Daniela Romo, Lupita D’Alessio, Dulce. Y sí tendrá una historia leve de cómo cada una de ellas se relaciona con Emmanuel, cuándo acabó sus romances respectivos y ahora que hacen en la actualidad”.