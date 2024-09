Metallica en México: horario, objetos permitidos y todo lo que debes saber de su concierto

La banda estadounidense Metallica regresa a la Ciudad de México en su M72 World Tour, donde miles de fanáticos los esperan para corear y disfrutar de sus presentaciones con un escenario de 360 grados para todos sus conciertos programados en el país. .

Con el lema de dos noches, dos sets diferentes y dos actos de apertura distintos, Metallica llegará a la Ciudad de México acompañada por Greta Van Fleet, Marmoth WVH, Five Finger Death Punch y Ice Nine Kills, que estarán a cargo de los actos de apertura en el remodelado Estadio GNP. Ojo no todas serán el mismo día.

Metallica regresa a tierras aztecas después de su última presentación en el país en 2017 donde se conmemoraron sus más de 30 años de carrera.

¿Cuántos conciertos ofrecerá en México?

Después de su último concierto en la Ciudad de México en 2017, la agrupación estadounidense ofrecerá cuatro fechas distintas en el Estadio GNP que iniciarán este viernes 20 de septiembre y el domingo 22, y continuarán una semana después el viernes 27 y domingo 29 de septiembre.

¿Cómo llegar al Estadio GNP?

Aunque suene como un nuevo recinto, el Estadio GNP se le conocía anteriormente como el Foro Sol, donde recientemente se presentaron artistas como Bruno Mars, Taylor Swift, Peso Pluma, Natanael Cano, Christian Nodal, etc.

Para llegar al recinto en transporte público, se puede tomar el metro de la CDMX, dependiendo de donde se ingresé se debe llegar o transbordar a las estaciones Ciudad Deportiva o Puebla de la Línea 9 (color café).

De igual forma, la línea 2 del Trolebús (Pantitlán - Chapultepec) es una de las opciones que te dejan frente a la entrada del Estadio GNP, solamente debes ubicar tu lugar de partida y bajarte en la parada de Ciudad Deportiva.

Aunque si te es más fácil, la ruta de camiones AULSA Línea 9A (Tacubaya por Qro - La Valenciana) también te deja en la entrada del estadio, solo debes bajarte en la estación Viaducto y Puerta 5

¿Qué puedo llevar al concierto?

Bolsas de mano pequeñas

Lentes y/o binoculares (sin láser

Tapones para oídos

Toallas y tampones (cerrados)

No se podrán ingresar

Mochilas, tote bags grandes o cangureras.

Cartulinas o posters

Cigarros o vapeadores

Cámaras fotográficas profesionales o de video

Accesorios de cámaras (tripié, lentes intercambiables, flash, etc.)

Vestimentas que obstruyan la vista

Alimentos o bebidas

Sombrillas que puedan lastimar u obstruir la vista de los demás asistentes

Estás son unas de las recomendaciones existentes para que disfrutes del concierto, y también puedes checarlas en la página principal de la boletera encargada.