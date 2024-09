Metallica en CDMX: Master of Puppets retumbó por primera vez en el Estadio GNP 

Metallica regresó con fuerza a la capital mexicana, luego de siete años de ausencia, con el primero de cuatro shows que ofrecerán en el Estadio GNP, como parte de M72 World Tour, que recibió a 65 mil personas la noche del viernes.

El espectáculo, donde estuvieron acompañados por Marmoth y Greta Van Fleet, comenzó alrededor de las 21:15 horas, con “Creeping death” y “Harvester of sorrow”.

Antes de su llegada, algunos fans compartieron su emoción con El Sol de México por este concierto. Alfonso y Verónica, una pareja proveniente de Mérida, aprovechó esta oportunidad para verlos por primera vez.

“Venimos con nuestros hijos y las novias, somos fans de toda la vida”, contó Alfonso. “Ellos representan el rock en toda la extensión de la palabra, y siempre va a ser un clásico”, agregó.

Mientras tanto, James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett y Robert Trujillo arribaron al escenario con la misma energía de aquellos jóvenes que iniciaban su carrera en los 80, con el disco “Kill 'Em All”.

“Ustedes son mi familia”, expresó James. “Vean a todos estos fans de Metallica, no importa de dónde sean, nos sentimos agradecidos de que estén aquí, nos hacen sentir bien y salvan nuestras vidas a diario”.

“Master of puppets”, “Seek and destroy”, “Nothing else matters”, “Orion” y “72 seasons” fueron algunos de los temas que Metallica interpretó en esta primera fecha.

Metallica encendió a 65 mil rockeros en el Estadio GNP. | Foto: OCESA

Uno de los momentos más emocionantes de la noche, fue cuando los 65 mil roqueros presentes bailaron al ritmo de "La Chona", el tema de Los Tucanes de Tijuana que interpretaron Kirk Hammett y Robert Trujillo.

Metallica dio su primer concierto en el Estadio GNP. | Foto: OCESA

Para el final del show, la emoción ya era tal que a a la gente no le importó desperdiciar los 180 pesos de cerveza que traían en sus manos, y comenzaron a aventar los vasos por los aires.

El concierto finalizó después de casi dos horas, con un espectáculo de pirotecnia, que se desarrolló mientras los integrantes de la banda se despedían de su público y les lanzaban plumillas de guitarra. “¡Viva México cabrones”, dijo Robert.

Los siguientes conciertos serán el 22, 27 y 29 de septiembre.