Metallica suspende conciertos por problemas de alcoholismo de James Hetfield

El grupo Metallica dio a conocer este viernes que, tras el ingreso de James Hetfield a un centro de rehabilitación por problemas de alcoholismo, parte de su gira mundial sería cancelada.

El anuncio lo dio la banda a través de sus redes sociales donde lamentaron lo sucedido y afirmaron estar "devastados".

As most of you probably know, our brother James has been struggling with addiction on and off for many years. He has now, unfortunately, had to re-enter a treatment program to work on his recovery again.



"Como la mayoría de ustedes probablemente saben, nuestro hermano James ha estado luchando contra la adicción por muchos años. Desafortunadamente, ahora tuvo que volver a ingresar a un programa de tratamiento para trabajar nuevamente en su recuperación", explica la publicación.

Once again, we are devastated that we have inconvenienced so many of you, especially our most loyal fans who travel great distances to experience our shows. We appreciate your understanding and support for James & thank you for being a part of our Metallica family.



Según detalla el comunicado, los conciertos programados para Australia y Nueva Zelanda para fines de octubre y principios de noviembre fueron cancelados.

A Note from Lars, Kirk, and Rob



We are truly sorry to inform our fans and friends that we must postpone our upcoming tour of Australia and New Zealand.



Hasta el momento no se ha informado de otros conciertos cancelados, por lo que el resto de la gira seguiría según lo programado.

La agrupación se presentaría en Chile abril del 2020, concierto que hasta el momento seguiría como parte de la gira.