"Metrópoli" entra al Hospital Juárez para mostrar cómo enfrenta al Covid-19

A través de su docureality de acción, Metrópoli, el canal A&E expondrá la lucha que hombres y mujeres encargados de resguardar la salud de los mexicanos están atravesando durante la pandemia a través de una serie de imágenes y testimonios desde diferentes zonas de la ciudad, siendo el Hospital Juárez de México el corazón de este episodio.

El contexto de lo que se podrá ver en este episodio especial, lo da en entrevista el médico Luis Antonio Gorordo responsable del área de terapia de COVID-19 del mencionado hospital.

“Es importante compartir información viva de cómo son desde adentro las cosas, eso nos ayuda a romper mitos a eliminar la cadena de desinformación que la misma población genera por la idiosincrasia, la cultura y por gente también que ha compartido cosas que no son correctas”.

Para reflejar la situación de alarma que está paralizando a la urbe más grande del país, fue necesario que el equipo de Metrópoli se adentrará en las entrañas del Hospital Juárez, para lo cual hubo que seguir un protocolo de seguridad que resguardara la salud de camarógrafos y demás involucrados en la toma de imágenes.

“Ellos sólo pudieron ingresar a ciertas áreas comunes, por ejemplo el área donde están dando información a los familiares, algunos pasillos y algunas oficinas; se les dio un equipo de protección convencional, un cubre bocas plisado, higiene de manos y se les invitó a traer su cambio de ropa”.

Algunas escenas se tomaron dentro de las diferentes terapias intensivas y para ello, explicó el especialista, les proporcionaron “una cámara de esas que se pueden poner en la ropa, para que la lleváramos con nosotros y que se hicieran así las tomas, las camaritas que son de plástico, se pueden lavar o meter en solución y se les devuelven completamente sanitizadas”, compartió el doctor Gorordo.

Este episodio centrado en la crisis sanitaria, tiene el principal objetivo de hacer que la gente reflexione sobre esta situación complicada. “Lo que queremos es educar, compartir la información de una forma clara y digerible para que todas las personas que nos van a ver sepan que sí, efectivamente es una realidad, que las cosas no son normales, no estamos atendiendo a la población como cualquier día y que eso los invité de alguna manera a tomar sus propias precauciones, si es que todavía no hacen conciencia de la situación que estamos viviendo en México y en el mundo”, confesó el profesional de la salud.

El episodio de edición especial COVID-19 de Metrópoli, será transmitido por la señal de A&E el Martes 5 de mayo a las 09:00 pm con repeticiones los días domingo 10 de mayo 8:00pm y Martes 12 de mayo 9:30 pm.