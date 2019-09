Mexicana Estibaliz Ruiz debutará con Antonio Banderas

Su cara denotaba felicidad y sus movimientos corporales la emoción de saber que será parte del musical A chorus Line que se montará en octubre próximo el nuevo teatro Soho Caixabank en Málaga, España con la actuación y producción del reconocido Antonio Banderas. También, realizará una gira por Madrid y Barcelona.

De visita en la Redacción de Organización Editorial Mexicana, Estibalitz Ruiz recordó que ya había sido parte de este musical en México. "Estuve en el elenco del 2010 producido por OCESA, pero solo duramos seis meses y ahora regresa a mis manos esta obra que es muy importante en mi carrera; yo estudié teatro musical en Nueva York y muchos creían en mí y otros no, así son los profesores, pero montamos este musical y me emocionó, me sentí identificada, ya que en esa escuela representaba a la minoría por ser latina“.

Cine Poetas del cielo, documental sobre la pirotecnia en siete países

Ruiz ha participado en otras obras de gran importancia en México y la más reciente fue Los Miserables, donde su calidad vocal la hizo destacar. "Me enteré que habría casting en España, así que tomé mis maletas y fui para allá, me arriesgué, claro que sí, pero valió la pena porque me quedé con el papel de Diana Morales”, el personaje de una bailarina y actriz puertorriqueña quien al audicionar por un papel en un muscial, se siente en desventaja, porque todos los que luchan por estar en el montaje son de raza blanca y la hace sentirse menos e insegura.

Estibalitz audicionó en Málaga y se quedó después de una selección de mil 800 aspirantes, “fue algo magnífico, Antonio Banderas se acercaba al final de cada eliminatoria y nos alentaba a dar lo mejor, cuando quedamos los que formamos el elenco fue muy amable y nos felicitó, conmigo se sorprendió cuando supo que viajé de México exclusivamente para este musical”, relató.

Pero no estará sola, ya que otra mexicana también es parte de este elenco, se trata de Marcela Nava, con quien ya había compartido trabajo en otros musicales.