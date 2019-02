"México no pagará por el muro", afirman en el inicio de los Oscar

"México no pagará el muro", es la frase que retumbó al inicio de la edición 91 de los premios Oscar.

"Esta noche no hay presentador, no habrá premio de película popular y México no va a pagar el muro". Estas palabras tan rotundas como autocríticas pronunciadas por la actriz Maya Rudolph.

Rudolph, acompañada por Tina Fey y Amy Poehler fueron las encargadas de presentar y entregar el primer premio de la noche de la 91 edición de los Oscar.

Unas palabras que comenzaron a recorrer las redes sociales, donde se apuesta ya porque estas tres actrices presenten la próxima edición de los Oscar.

...Y México no va a pagar por el muro. #Oscars #Mexico #Mexicoisnotpayingforthewall #nowall #Mexico pic.twitter.com/trcazO7BlH — IvonneAleZan (@IvonneAleZan) 25 de febrero de 2019

Rudolph, Fey y Poehler presentaron el premio a la mejor actriz de reparto, que finalmente fue a manos de Regina King, por "If Beale Street Could Talk" y bromearon con que todas las mujeres se merecían ese Oscar por apoyarse las unas a las otras.



Bromas feministas y políticas que sustituyeron al tradicional monólogo del presentador con el que se abría cada edición de los Oscar.