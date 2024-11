¡México no perdona! Blink-182 no llenó el Estadio GNP

Ni las promociones de la boletera ni los videos de Blink-182 anunciando su regreso a México bastaron para que sus fans perdonaran las cancelaciones que hicieron en 2023 y en abril de este año.

Y es que el Estadio GNP lució con varios espacios vacíos en su concierto, con una cifra de asistencia de 40 mil personas, 38.4 por ciento menor al aforo máximo de 65 mil que tiene el recinto.

Sin embargo, la banda tomó con humor las bromas que recibieron en redes sociales. “Aquí estamos, sin diarrea, sin RSV (virus sincicial respiratorio)”, dijo Tom DeLonge. “Puede que nos tome mucho tiempo, pero siempre venimos”.

Gossip Concierto de Blink-182 comienza con Estadio GNP semivacío

Éxitos como “Stay Together For The Kids”, “When Your Heart Stops Beating”, “Always”, “All The Small Things”, “One More Time”, “Anthem Pt 3”, “The Rock Show” y “Aliens Exist”, confirmaron el setlist.

El público mostró mucha emoción durante todo el show, y la banda, conformada por Mark Hopus, Tom DeLonge y Travis Barker, devolvió ese amor con bromas, buen humor y puntualidad para iniciar su show a las 21:30, hora en que estaba programado.

“Es el último día de nuestro tour, y estamos felices de estar aquí con ustedes”, dijo Tom, antes de concluir su show qué estuvo acompañado de pirotecnia y un video de recuerdo de los mejores momentos de la agrupación.

Mantuvieron la esperanza

Algunos de los asistentes adquirieron de último momento sus entradas para esta noche, buscando evitar que la agrupación cancelara de último momento.

“Compré mis boletos el jueves, en oferta”, contó un joven llamado David, en entrevista. “Los compré porque eran mi banda favorita”.

También hubieron algunos que se animaron a comprar sus boletos para ver a Pierce The Veil, una banda estadounidense fundada en 1998, que formó parte del line up de abridores (Allison y Petey también se presentaron).

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

“Venimos por Pierce, vimos que iban a tocar también y quisimos aprovechar”, contó Nancy, una fan proveniente de la Ciudad de México.