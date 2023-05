México, ya me estás quitando el aliento: Alicia Keys disfruta Teotihuacán antes de su concierto

La cantante Alicia Keys visitó las pirámides de Teotihuacán la tarde de este miércoles, previo a su concierto debut en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Así lo dio a conocer por medio de sus redes sociales, donde posteó una serie de fotografías que se tomó en el lugar.

"México. Ya me estás quitando el aliento. Ciudad de México, no puedo esperar a celebrar contigo esta noche", escribió la artista, quien además compartió que abrió una botella de champagne a bordo de un globo aerostático.

Este miércoles, la ganadora de 15 premios Grammy se presentará por primera vez el Coloso de Reforma con su "Alicia + Keys World Tour", el cual ya ha visitado Estados Unidos, Canadá y Europa.

Dicha gira comenzó en junio de 2022, con un concierto en Birmingham, Inglaterra. El espectáculo ha sido aclamado por la prensa internacional gracias al diseño de su escenario, iluminación y vestuario, así como por la interpretación vocal y la ejecución en el piano de la artista.

El repertorio hace un recorrido por sus grandes éxitos en más de dos décadas de trayectoria musical, desde sus canciones emblemáticas “If I Ain’t Got You”, “No One”, “Girl on Fire”, “Fallin’”, “You Don’t Know My Name”, “My Boo” y “Empire State of Mind”, hasta temas de sus dos más recientes producciones originales concebidas durante el confinamiento global, “Alicia” (2020) y “Keys” (2021).