Mexillenials, las nuevas voces del regional

Después de varios años de mantenerse un hueco en el género regional mexicano, llegan los nuevos talentos que conforman el llamado movimiento Mexillennials, con el cual se pretende dar a conocer una nueva generación de voces y rostros que vienen decididos a dar un nuevo impulso al género con sus diversas propuestas.

La que destaca no sólo por ser la única mujer, sino que además es heredera del talento de la dinastía Aguilar es Majo, quien lleva varios años buscando su propio lugar en los escenarios, aunque en plataformas como YouTube ya tiene un buen número de seguidores que superan los cinco millones de vistas en sus últimos videos publicados como Cruz de Olvido y Mi destino fue quererte, aunque su popularidad se desarrolló hace tres años cuando cantó junto a sus primos Leonardo y Angela Aguilar el tema Te busqué que lleva más de 70 millones de vistas.

“Mi papá es Antonio Aguilar Jr. hermano de Pepe, lo aclaro porque muchos piensan que soy hermana de Leonardo y Angela, dicho esto, mi propósito es alcanzar a convertirme en algo que hicieron mis abuelos, no sólo ofrecer música, sino un espectáculo de calidad, digno, por eso no sólo tomo el micrófono, también presento al público mis coreografías”, expresó la joven.

Pero el talento masculino surge desde los sitios más comunes, como es el caso de Geru y su legión 7, un joven nacido en Jalisco, quien empezó a conquistar los oídos del público mientras ayudaba a su papá en el trabajo del campo. “Yo estaba muy chiquillo y siempre me gustó cantar, creo que con el paso del tiempo me volví más afinadito y en una ocasión un amigo me grabó con su celular, fue un éxito y así empecé a subir mis videos, mi sorpresa fue cuando me dijeron que más de cinco millones de personas habían visto mi canción y a los 17 años empecé mi carrera profesional en el género de norteño-banda”, señaló.

Otra de las sorpresas es Cheyo Carrillo, quien a sus 20 años se ha convertido en un sólido exponente de la música regional mexicana y su éxito No es normal ya cuenta con más de 24 millones de visitas en YouTube. “Fue una gran sorpresa para mí, pues mis papás siempre me han apoyado, pero el peso de que toda mi familia está involucrada en la música, mis tíos tienen sus grupos y me daban consejos de cómo cantar, eso me ayudó mucho cuando tenía como quince años, con el tiempo creo, he mejorado y para mayo de este año lanzo mi disco”, confesó el entusiasmado joven.

Neto Bernal, por su parte, es otra joven promesa, pues a sus 20 años y originario de Mexicali, Baja California es un ferviente admirador de Juan Gabriel. “Subí un video cantando su tema Si quieres, le imprimí un toque distinto ya que mi estilo es romántico y le gustó a la gente, luego luego las visitas se fueron al cielo y ya superé las 10.5 millones de visitas, me van a permitir seguir con mi estilo que es romántico dentro del género regional mexicano.

Otro de los que se encuentran en esta oleada de lanzamientos es Cristian Jacobo, quien se perfila a ser uno de los grandes y sus canciones Ya tiene novio mi ex y Consejo de amigos, han superado los 41 millones de visitas en YouTube, lo que lo convierte en una estrella dentro de los temas de amor y desamor en el género de banda. “Sí, me sorprendió mucho y a mis papás también, pensaron que no la iba a hacer tan rápido y ahora sólo me dan consejos de que me cuide y me porte bien si quiero que esta carrera me dure y créeme, no estoy dispuesto a desobedecerlos”, expresó.

Por último, está Chayín Rubio, un joven que se va en edad con sus compañeros, pero que empezó su carrera profesional más joven. “Sí, ya voy a preparar mi tercer disco, creo que necesito un impulso fuerte y por eso firmé con la disquera, la gente ya me ubica bien y se saben mis canciones, la última que hice fue con 3BALLMTY y fue un trancazo, ahora mucha más gente me conoce y espero llegar a un mercado mucho mayor”, expresó el intérprete de temas como Secuelas de Amor, Ya me enteré y Una personal, que suman más de 40 millones de visitas en YouTube.

Por último, estos seis talentos lanzarán un álbum con conjunto titulado Mexillennials, el álbum contará con versiones acústicas de dos covers por cantante y algunas colaboraciones entre ellos, anunció la disquera Universal Music.