Michael Bolton celebra noche romántica

Michael Bolton compartió una noche romántica en la Arena Ciudad de México al lado de sus fans, quienes a pesar de la tromba que cayó en el Valle de México, lograron llegar a la cita. El show inició con el recinto a poco menos de la mitad de su capacidad, y un fragmento de "Go the distance", uno de los temas del soundtrack de "Hércules".

"Buenas noches a todos, gracias por venir. Vamos a tocar muchos hits que conocen muy bien, así que siéntanse libres de tomar el control", dijo con una coqueta sonrisa que pareció conquistar a las presentes, pues de inmediato se comenzaron a escuchar gritos de "te amo".

Te puede interesar: [Entrevista] ¿Quién es en realidad Michael Bolton?

Sin mayores elementos de producción más que su banda, sus coros y su potente voz, el cantante siguió su show con canciones como "Stand by me", "Said I love you" y "You don't know me". "Suenan bastante bien. No sean tímidos, canten conmigo".

A pesar de la fuerte lluvia, el show continuó | Foto: Adrián Vázquez /El Sol de México

El cantante regresó en el tiempo, a la época en que "grandes autores escribían grandes canciones que van a vivir más que nosotros", y procedió a interpretar "You don't know me" y "That's life", tema que popularizó Frank Sinatra.

Los gritos de amor por parte de su público continuaban, y Michael sonreía y respondía "Yo también te amo" cada que los aplausos le permitían hablar.

¡Ni la lluvia lo detuvo! Con el tema "Go the distance", #MichaelBolton inicia su concierto en la @ArenaCdMexico 🎶🙆‍♂️



📹 Belén Eligio | El Sol de México pic.twitter.com/379kiri50F — El Sol de México (@elsolde_mexico) June 8, 2023

El cantante recordó el éxito que tuvo con su tema "How am I supposed to live without you", con el cual llegó al número uno de las listas de popularidad, luego de 20 años de haber buscado esa posición. La emoción fue tal, que los fans incluso lo ayudaron a entonar el coro.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Los éxitos no paraban de sonar, y cuando tocó turno a "When a man loves a woman", hit de 1991, nuevamente todos los presentes corearon cada una de las estrofas. Sin embargo, fue "How can we be lovers", el que llenó de alegría a los fans, provocando que algunas se levantaran de sus asientos a bailar y aplaudir.

"Quiero agradecer a mi equipo, a los que están aquí y a los que montaron todo esto desde la mañana para que pudieran ver este show. Un aplauso para ellos", dijo el cantante, antes de despedir su show con "Soul provider" y "Lean on me".