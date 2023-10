Michael Bublé celebra con su "familia" en Arena CDMX

Una cuenta regresiva anunciaba la llegada de Michael Bublé a la Arena Ciudad de México, con su "Higher tour". El público comenzó a contar al unísono, conforme pasaban los últimos segundos del cronómetro.

La orquesta empezó a tocar el intro de "Feeling good", éxito con el que arrancó el show, y de pronto el escenario quedó en penumbra, dejando ver únicamente una silueta que emergía de en medio.

Los presentes hicieron estallar una ovación para dar la bienvenida al cantante, quien siguió su show con "Haven't met you yet". "¿Qué pasa Ciudad de México?", dijo en spanglish.

"Chicas, chicos, buenas noches. Mi nombre es Michael Bublé, mi nombre es Michael Burbuja. México es el mejor país del mundo, me encanta este lugar porque es muy íntimo. Puedo tomar tu mano, o tocar tu "culito"", bromeó con algunas personas que se encontraban hasta enfrente.

Al percatarse de las intenciones de una mujer por tomarse un foto con él, amablemente se acercó a ella, agarró su celular y posó para una "selfie". "Esta noche es una fiesta con mi familia", expresó antes de seguir su show con "L-O-V-E" y "Sway".

Los integrantes de la orquesta estaban distribuidos en una especie de pirámide conformada por cuatro peldaños, por donde el canadiense se paseaba, mientras bailaba e interactuaba con los músicos.

Una pareja que se encontraba en más primeras filas captó su atención, y no dudó en platicar con ellos, y hasta decirle al hombre que su esposa era la mujer más bella del mundo. "Quiero dedicar está canción tan especial a Rubén", le expresó al marido, antes de entonar "Home".

El repertorio continuó con temas como "Everything", "Higher", tema que él mismo aseguró es uno de los más sexys de su repertorio, "To love somebody", "Me and Mrs. Jones" y "Quando, quando, quando".

El buen humor de Michael fue el sello del show, pues no dejaba de bromear con su público, compartir anécdotas de algunas de las canciones, hasta elogiar el talento para cantar sus mostró su público y hasta aventar playeras con las que se limpiaba la cara.

Foto: David Tamayo | El Occidental

El artista incluyó un pequeño homenaje a Elvis Presley, con "Fever" y un medley conformado por "Trouble", "Burning love" y "Falling in love". "Todo el mundo tiene ídolos, y Elvis Presley es uno de los míos. "Cuando tenía 27, la esposa de Elvis fue a uno de mis shows, y me pidió si podía cantar algunas de sus canciones. Fue uno de los mejores momentos de mi vida", contó.

Una lluvia de cuadritos de papel amarillo cayó sobre el lugar, mientras el cantante interpretaba "My first, my last, my everything". Un ambiente de alegría invadió el recinto al sonar "It's a beautiful day", uno de los últimos temas de esta noche.

Tras una breve pausa de unos minutos, amenizada por un puente musical a cargo de la orquesta, Michael regresó para cerrar con "Cry me a river" y "Always on muy mind". "Buenas noches amigos, los amo", dijo en español para despedirse.