Michael J. Fox sorprende a fans y aparece junto a Coldplay en Glastonbury

Como si el cartel de la versión 2024 de Glastonbury no fuera lo suficientemente bueno, Coldplay decidió dar una gran sorpresa a los asistentes del festival, pues tocaron junto a Michael J. Fox, mejor conocido como "Marty McFly".

En una colaboración que sorprendió a todos, Chris Martin invitó a Michael J. Fox a tocar junto a Coldplay mientras sonaba su clásico tema Fix You.

Martin explicó a Michael y al público que gracias a Back to the Future, fue que los integrantes de Coldplay se animaron a formar la agrupación.

Con su estilo de Chuck Berry y la forma en que golpeó a Biff: damas y caballeros, den la bienvenida a Michael J. Foxdijo Martin al presentar al icónico actor.

La sorpresa no quedó sólo en la colaboración con "Marty McFly", pues Chris Martin reveló que fue gracias a "Back to the Future” que los integrantes de Coldplay se animaron a formar dicha agrupación, “así que gracias a Michael, nuestro héroe”, señaló el líder de la banda tras la actuación de Michael en el escenario.

Michael J Fox out with Coldplay during Humankind. Very, very cool moment 💙 pic.twitter.com/JLnU8WDPhT — Craig Fergusson (@_CraigFergusson) June 29, 2024

¿Qué enfermedad tiene Michael J. Fox?

Michael J. Fox subió al escenario en Glastonbury en silla de ruedas debido a la enfermedad que padece, el actor fue diagnosticado con Parkinson en 1991, cuando apenas contaba con 29 años de edad y durante el apogeo de su carrera.

De acuerdo con MedlinePlus , de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, el Parkinson es un tipo de trastorno del movimiento. Dicha enfermedad se origina por células nerviosas que no producen la suficiente cantidad de dopamina.

Dicho padecimiento no cuenta con cura y suele aparecer después de los 60, no obstante, hay casos donde aparece antes, como en el de Michael J. Fox.

Los principales síntomas son:

Temblor manos, brazos, piernas, mandíbula y la cara

Rigidez en brazos, piernas y tronco

Lentitud de los movimientos

Problemas de equilibrio y coordinación

Cabe mencionar que, conforme empeoran los síntomas, las personas que padecen Parkinson tienen dificultades para caminar o realizar labores simples.