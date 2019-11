Michel Brown vive su mejor momento

Michel Brown recuerda que hace un tiempo alguien le hizo una pregunta: “¿Qué falta en tu carrera?”, “Hacer algo de época”, respondió muy seguro. Ese deseo logró cumplirlo ahora que interpreta a Pedro de Alvarado en la serie Hernán, “todo cayó en el momento que tenía que caer”, dice en entrevista.

Pero no fue fácil interpretar un personaje así, sobre todo porque la figura de Pedro de Alvarado es conocida como la de un hombre explosivo. “Cuando empezamos a trabajar, una coach me dijo que era como un perro de pelea amarrado, preparado para pelear constantemente. El límite del personaje era tratar de contenerlo, que la ira y este veneno que tiene se transmitiera en su mirada”.

Con el estreno de esta serie en las plataformas de History, Amazon Prime Video y Azteca Siete y la filmación de una segunda temporada que comenzará en marzo próximo, el argentino no tiene más que agradecimientos para cerrar un año que él mismo define como el mejor de su carrera. “Sin duda así ha sido este personaje en Hernán un gran regalo después de todo lo que ha pasado”.

Con ello, Michel Brown se refiere al Emmy Internacional que la serie Falco, que él protagoniza, obtuvo hace unos días. “Sabíamos que ganar ese premio era una batalla muy difícil porque había series de todas partes del mundo y es quizá una de las ternas más difíciles porque se trata de series no habladas en inglés, lo que engloba producciones de cualquier parte del mundo”.

Para el actor fue importante que este trabajo fuera reconocido internacionalmente, sobre todo por ser una historia que aborda un tema diferente al narcotráfico o la violencia en Latinoamérica. “El guion de hecho es un remake de una serie alemana que aquí fue abordado más como un drama”.

“Me parece que valió la pena porque habla de este hombre que entra en un coma y lo que pasaría si te quedaras dormido durante 24 años, con qué te ibas a encontrar cuando despiertas. Por eso cuando digo que fue bien recibida me da gusto porque siento que nos estábamos repitiendo nosotros mismos en nuestras propias series”.

A la par de estos personajes, Michel Brown debutó en el teatro en México hace unas semanas con el estreno de la comedia Perfectos desconocidos, faceta que “ni yo me conocía”, dice entre risas. “Hacía 20 años que no hacía teatro y eran puestas infantiles en Argentina”.

“Era algo a lo que le tenía muchas ganas y que llegó en un buen momento porque venía de hacer estos personajes como Pedro de Alvarado, y quieras o no vas cargando todo esto, entonces tenía ganas de encontrarme con una buena comedia y se dio”, dice.

Después de estos proyectos, Michel Brown afirma estar satisfecho con su carrera en estos momentos: “Ahora no me falta nada. Tengo ganas de hacer cine, creo que el teatro y hacer comedia me dejó picado con hacer una buena comedia”.

Y ese deseo podría cumplirlo el próximo año: “Hay la posibilidad de una comedia, terminando Hernán quizá pueda hacerla. Pero por ahora estoy muy contento y divertido con lo que está pasando. Es un regalazo y lo del Emmy terminó cerrando con broche de oro el año; así es que lo que venga lo recibiré con los brazos abiertos”.