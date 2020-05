Michel Brown y Margarita Parra fortalecen su relación gracias a la cuarentena

Conociéndose, aprendiendo nuevas cosas y generando proyectos en conjunto, así es como Michel Brown y Margarita Parra están pasando sus días de cuarentena. La pareja asegura que su relación no se ha transformado debido a esta dinámica. “Creo que más bien se ha fortalecido, estamos aprendiendo a ponernos de acuerdo en aspectos como las normas de limpieza y de vivir un poco más ordenados. Esta situación hará que muchas parejas terminen, pero no es nuestro caso”. Dijo Michel Brown.

Margarita Parra, complementó: “Ya conocemos mucho uno del otro, así que no sería un buen negocio terminar la relación ahorita”.

Michel y Margarita aseguran que han aprovechado el encierro para experimentar en áreas poco exploradas. “A mí la verdad me ha impulsado a arriesgarme un poco más a la cocina, a experimentar, siempre dije: ‘Yo no soy buena, no puedo’, y ahora que me toca, me lanzo y descubro que hay cosas que me salen bien y hay otras con las que hay que practicar un poquito más, asegura la actriz, quien además está incrementando al lado de Brown, los conocimientos sobre su profesión.

“Nos pusimos a leer de cómo poder escribir un guion, eso es un gran reto, hay que estudiarle bastante, pero nos encantaría poder hacerlo. Estamos buscando la forma de lograrlo, hablándole a amigos expertos para que nos orienten un poco y así Mich y yo, podamos crear juntos este proyecto”.

A pesar de que tratan de mantenerse ocupados, dejan tiempo para reflexionar en el regreso a la normalidad, la cual, esperan sufra una transformación positiva luego de este suceso de impacto mundial.

“No creo que volvamos a una realidad parecida a la anterior, esto va a llevar un proceso largo en el que dejemos de salir a la calle con tapabocas y no tengamos pánico al contacto. Me parece que va a ser un regreso difícil, hay que tomárselo con mucha calma, sabiduría y cuidado; también tenemos que resaltar muchas cosas a las cuales no estábamos poniendo atención. Hay que ir bajando los niveles de ansiedad y cuidarnos mucho”, expresó Michel Brown.

Para ayudar a la gente a encontrar un poco de serenidad, los enamorados están listos para entrar a la plática en vivo a través de Instagram, Amor en tiempos de cuarentena, iniciativa del canal Lifetime en la que hoy en punto de las 20:30 horas platicarán con Susana Zabaleta sobre sus vivencias, a través de la cuenta @milifetime.

“Esperamos que sea justo eso, una plática entre amigos contándonos cómo nos sentimos, tratar de crear empatía a nosotros mismos. Nos pasa que hablamos con parejas de amigos y descubrimos cosas que no sólo nos pasan a nosotros, tienes un espejo enfrente que te dice todo lo contrario”, concluyó la pareja.