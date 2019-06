Michel Duval debuta como guionista, director y productor en Puño limpio

Luego de realizar su debut en Estados Unidos con las series Deadly class y Queen of the south, Michel Duval regresa a México para debutar como guionista, productor y director de la serie web Puño limpio, la cual estrenó su primer episodio el 17 de junio por YouTube.

Realizada con su productora Luna Films gira en torno a la acción y las peleas clandestinas, intereses del actor desde pequeño. “Poco a poco me he dado cuenta que todo lo que hago es como un homenaje al joven yo. El Mich de 14 años moría por una parte en una película de acción como Green street hooligans o El club de la pelea, y me cansé de esperar a que me lo dieran, así es que me lo di a mí mismo con este proyecto”, dijo el actor.

Puño limpio sigue la historia de Leo, “un chavo que descubre un mundo de peleas clandestinas como en un submundo de México al que entra y se da cuenta que tiene un gran talento para pelear. Entonces comienza a formar una carrera exitosa como peleador, pero se mete con la gente incorrecta, con la mafia del poder dentro de ese mundo de peleas y al final tiene conflictos y encuentros”, explica.

El hijo de la comediante Consuelo Duval asegura que trabajar como director y protagonista de la historia “fue un dolor en los huevos, porque tenía que estar frente a la cámara y luego ir atrás; sangré y lloré, pero al final es mi bebé y me siento muy satisfecho”, dijo el actor durante su paso por la alfombra rosa de los MTV Miaw.

La serie que coproduce junto a su socio Alejandro Santana, cuenta también con el sello Facebook Watch y para Duval tiene también como intención mostrar otra cara de nuestro país. “Estamos tratando es de hacerle justicia a México. Enseñar un México chingón, no uno desértico de peleas de gallos como en EU, esta es mi ciudad y le estamos haciendo justicia”, dijo.

Puño limpio cuenta también con las actuaciones de Hugo Catalán, Ana Lorena Elorduy y Rafael Calva. Estrena episodios cada lunes a las 19:00 horas a través de YouTube.