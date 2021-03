Michel Franco recibirá un homenaje por trayectoria en el Festival de Huesca

El primer reconocimiento internacional que Michel Franco recibió como director fue por su cortometraje Entre dos. Ocurrió en el año 2003, en el Festival Internacional de Cine de Huesca donde obtuvo el Premio Danzante.

"Ese es el primer cortometraje que me animé a mandar a festivales fuera de México. Huesca fue el primer festival al que lo mandé y ganó. Ese reconocimiento me animó a pensar que podía hacer películas y fue cuando paré de hacer cortos y empecé a pensar en una ópera prima", reconoce Franco en entrevista exclusiva con El Sol de México.

18 años después, el mexicano volverá a este encuentro fílmico en su edición 49, que se realizará del 11 al 19 de junio, para recibir el Premio Ciudad de Huesca Carlos Saura, un galardón que "destaca la trayectoria y proyección de unas de las voces más relevantes del cine iberoamericano en la actualidad", según anunció el festival en un comunicado.

El premio lo recibirá de manos de Carlos Saura, un director que lo ha inspirado desde sus inicios. "Al igual que Los olvidados de Buñuel, Cría cuervos de Saura es una de las cintas que me marcó a los 15 años. He visto todas sus películas y soy admirador de su trabajo, así que recibir este premio de esta manera es todo un honor".

A pesar del reconocimiento internacional que ha tenido a lo largo de su carrera, Michel Franco dice estar lejos de haber llegado a su momento cumbre. "Yo siento que apenas estoy empezando mi carrera, que apenas estoy entendiendo el cine y aprendiendo. No me siento tan distinto a cuando era un estudiante que hacía cortometrajes. Me gusta pensar que mi carrera va empezando y mantener mi frescura".

Michel Franco ganó en 2020 el Gran Premio del Jurado y el Leoncino de Oro en el Festival de Venecia por la cinta Nuevo orden. Previamente ya había logrado el reconocimiento a Mejor Guion para Chronic, protagonizada por Tim Roth; el Gran Jurado de la sección Una cierta mirada de Cannes por Las hijas de Abril; y el galardón principal en esta misma sección por Después de Lucía en 2012.

Si hay un premio que le falta es el Ariel, que otorga la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. "Pero tengo 41 años, he hecho sólo seis películas. No hay prisa, el reconocimiento llegará".

Ya filmó su siguiente película

Michel Franco se muestra cauteloso al hablar de su siguiente proyecto. Pero la emoción lo traiciona y presume que ya rodó su séptimo largometraje.

"La filmé hace un año. Se acabó el rodaje el 5 de marzo, antes de la pandemia, justo en el límite. Tuve mucha suerte". Sin título aún, la cinta "combina cuestiones de relevancia nacional con cosas personales". Espera estrenarla en un festival internacional.

PALMARÉS INTERNACIONAL

Después de Lucía (2012). Gana Una cierta mirada del Festival de Cannes

Chronic (2015) Mejor guion en Festival de Cine de Cannes

Las hijas de Abril (2017) Premio del Jurado Una cierta mirada en Cannes

Nuevo orden (2020) Gran Premio del Jurado en Festival de Venecia