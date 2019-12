Michelle Rodríguez prepara su primer protagónico en cine

Michelle Rodríguez protagonizará su primera película de la mano de Gastón Pavlovich, quien será productor de la cinta Bonita. Se trata de un remake de la cinta I feel pretty, cinta que fuera encabezada en Estados Unidos por Amy Schumer y que la comediante filmaré en los primeros meses de 2020.

“Estoy muy emocionada ya ansiosa por empezar. Estoy rodeada de un equipo muy padre y agradecida por ese proyecto. Yo soy fan de Amy Schumer, creo que es una gran actriz, una gran comediante, una gran mujer, activista”, comentó la actriz en entrevista con El Sol de México.

I feel pretty, cinta que le valió nominaciones en los Teen Choice y los MTV Movie + TV Award, cuenta la historia de Renee Bennett, una mujer que lidia con problemas de autoestima debido a que no se siente bonita por su apariencia física. Sin embargo, cuando sufre un accidente despierta llena de entusiasmo y sintiéndose la más hermosa de todas.

“Significa mucho para mí hacer una película con este mensaje, que además es mucho mi bandera, me hace muy feliz, creo que es un mensaje que necesitamos contar, escuchar. A veces uno dice que uno le mete algo de uno a su personaje, pero luego te das cuenta cuánto aprendiste de esta historia y ese personaje”, explicó la comediante, quien este año también participó en Mirreyes vs Godínez.

Michelle Rodríguez también está preparándose para viajar al Festival de Sundance, donde en enero presentará la cinta I carry you with me, cinta dirigida por Heidi Ewing, y quien estuviera nominada al Oscar en 2006 por su documental Jesus Camp.

En este filme, Michelle Rodríguez se verá envuelta en la historia de “dos inmigrantes mexicanos que además de lidiar con el problema de la discriminación, los indocumentados, de ser latinos, también enfrentan la homofobia. Es una historia de amor muy bonita y está basada en hechos reales”.

Para la actriz, su participación en I carry you with me es un paso importante en su carrera, pues se aleja de la comedia que la popularizó. “Aunque el personaje tiene su picardía y toque mexicano, son situaciones que definitivamente no son comedia. La mejor amiga de uno de los protagonistas decide cruzar el desierto con su amigo y la pasan mal. Entonces contar ese tipo de historias donde conectas desde otro lugar me hace muy feliz y me reta como actriz”, afirma.

Además de este proyecto, Michelle Rodríguez también espera fecha para iniciar el rodaje de la secuela de Mirreyes vs Godínez, que ya fue confirmada por su director Chava Cartas. En tanto, continúa su participación en los musicales de Chicago, Mentiras y la obra Los monólogos de la vagina.