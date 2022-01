Michelle Rodríguez y Manu Ena, los hermanos que dominan la comedia actual en México

Pocos lo sabían, pero sí, Michelle Rodríguez y Manu Nna son hermanos. Ellos llevan ya varios años siendo referentes de la comedia en México, sus carreras han crecido en paralelo, pero no se han mezclado, cada uno es dueño de su terreno.

Los hermanos Rodríguez cuentan en exclusiva para El Sol de México, que los cierres e inicios de año en su familia son de mucha risa y lloradera, pero es la actriz la que revela el secreto más oscuro de ambos.

“En realidad somos una farsa porque nos la pasamos llore y llore”, dice Michelle riendo con un tono maligno. “Es que también somos medio intensos. Se cotorrea mucho en familia y, nos divertimos mucho, pero de repente cuando alguien dice unas palabras emotivas, viene la media hora de llanto de Manu”, dice la comediante en entrevista.

“Lloramos todo el tiempo, pero de agradecimiento y felicidad, de ver a la familia junta que es una de las cosas más bonitas que hay. La pasamos muy bien, lloramos poquito, cotorreamos bastante y comemos mucho”, agrega Manu Nna al otro lado del teléfono, al hablar sobre las reuniones familiares.

El año que recién terminó no fue la excepción. Y es que ambos vivieron en 2021 un tiempo de mucho trabajo y éxito, pero también de mucha unión familiar.

Michelle Rodríguez presentó en teatro dos unipersonales, Más bonita que ninguna, que realizó vía streaming y presencial, y Agotados, durante su temporada en el Teatro Aldama.

“Han sido retos grandes pero de mucho disfrute. Me tocó estar sola en escena con Más bonita que ninguna que me llena de mucho orgullo y honor porque estaba cantando las canciones que me gustaban de chiquita. Y con Agotados, que al estar de la mano de Joserra Zúñiga (el director)siempre es un agasajo y el crear estos personajes fue un viaje muy divertido”.

Por su parte, Manu Nna siguió con sus shows de stand up por todo el país, pero también dejó ver una faceta poco conocida al participar y ganar El gran pastelero Bake off Celebrity México, el primer reality de cocina producido en México por HBO Max.

“Me gusta mucho cocinar y más los realitys de cocina. Cuando me invitaron acepté pensando '¿qué tan complicado puede ser?'. Y pues sí tenía su dificultad cocinar los pastelitos. Pero al final fui a disfrutarlo, a pasarla bien y mira, la sorpresa fue el final”.

POR LA DIVERSIDAD

Este especial se convirtió también en una plataforma para hacer eco al mensaje de inclusión que tanto Manu Nna como Michelle Rodríguez han impulsado desde que iniciaron sus carreras.

“La cosa era divertirme desde la comedia y aportar lo que sé y lo que quiero comunicar desde ser este personaje de la comunidad LGBT+, creo que tiene mucha importancia esto de la integración, la visibilidad y pasarla bien”, explica Manu Nna.

Ahora ambos esperan de este año 2022 la ilusión de crecer profesionalmente, pero también con muchas ilusiones personales. “Yo espero casarme”, dice Manu Nna, “sólo me falta el cabrón”, bromea. “Pero creo que queremos seguir disfrutando lo que hacemos, trabajar mucho y darle visibilidad a lo que se le tenga que dar. Eso sí, apúntale, ambos somos solteres dispuestes”, confiesa entre risas el comediante.