Michelle Salas orgullosa de su familia

Michelle Salas visitó la Ciudad de México procedente de Miami y aprovechó para hacerle una “visita de doctor” a su bisabuela Silvia Pinal y a su abuela Sylvia Pasquel, ya que su mamá Stephanie Salas se encuentra de vacaciones en Nueva York con su hermana Camila Valero.



La rubia acudió al lanzamiento de la nueva colección de Pantene, de la que es embajadora y se le preguntó sobre la salud de la diva de la Época de Oro del cine mexicano, quien el próximo 12 de septiembre cumplirá 86 años.

Michelle fue contundente al hablar sobre Pinal, quien actualmente trabaja en la telenovelaMi marido tiene más familia dándole vida a doña Imelda. “Esa mujer es mi ídola, es la Mick Jagger de las viejas, siempre mi mamá (Stephanie) y mi abuela (Sylvia Pasquel) se ponen medio celosas, amo a mi abuela Pinal porque tenemos una conexión muy especial que nadie puede entender sólo ella y yo”, dijo.

La fashion blogger también dio su punto de vista sobre la bioserie de su papá Luis Miguel, que fue un éxito, sin embargo, dijo respetar la vida de cada integrante de su familia. “La serie está muy bien hecha y sigue siendo una serie, no es un blog de mi vida, no somos las Kardashian, somos una familia y respeto a cada uno”.

Asimismo, abundó que todo lo que se haga y hable de su familia no le compete directamente a ella porque “es una cuestión muy privada, cada quien tiene sus proyectos, su vida, entonces respeto los proyectos tanto de mi papá, como de mi abuela (Silvia Pinal), somos seres individuales, venimos de un núcleo, de una sangre, pero todos tenemos identidades diferentes”, mencionó.

Cansada de que le pregunten temas familiares y sobre todo del cantante mexicano que ha reactivado su carrera profesional, Michelle pidió que se hable de su carrera y no de su vida.

Michelle se declaró como una mujer fuerte que a sus 29 años, ha luchado por lo que quiere.

“Yo respeto la vida de mis padres, que pudieron haber tenido en un pasado, no soy nadie para juzgar nada, estoy aquí parada, feliz, orgullosa de la familia que vengo, de quien soy y estoy parada aquí no por ser hija de tal, porque me la parto todos los días para tratar de ganarme un nombre yo, basta ya del amarillismo, veamos más allá”, apuntó Salas.