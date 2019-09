Gracias por pagarme igual que a los hombres: Michelle Williams en los Emmy

Tres actrices se promulgaron a favor de distintos temas sociales en la entrega número 71 de los Premios Emmy.

La primera en hablar a favor de los migrantes y las mujeres fue la actriz Alex Borstein, quien tras recibir el premio a Mejor Actriz secundaria en serie de comedia, ocupó los micrófonos para apoyar a todas las mujeres en la comedia y lo dedico para su abuela, una inmigrante sobreviente al Holocausto.

“Mi abuela estaba en una línea para ser disparada y le dijo al guardia, '¿qué pasa si me salgo de la linea?, y le contestaron, yo no tengo el corazón para matarte, pero alguien más lo hará, se salió y por eso estoy yo hoy aquí, por eso ¡sálganse de la fila señoritas!”, expresó la actriz de The Marvelous Mrs. Maisel, una de las series más nominada de la noche.

Alex Borstein. Foto Reuters

Otra actriz que se profesó a favor de las mujeres fue Michelle Williams, quien gracias a su interpretacón de la irónica actriz y bailarina Gwen Verdon, fue nombrada como Mejor Actriz de miniserie y expresó la necesidad de un salario justo e igualitario para hombres y mujeres.

“Este es el resultado de confiar en una mujer que toma sus propias decisiones, gracias por pagarme igual que a los hombres, porque entendieron que cuando uno le pone valor a esa persona la empodera. La próxima vez que una mujer, especialmente una mujer de color, te diga lo que necesita para hacer su trabajo, créele, algún día te dará las gracias por permitirle ser exitosa gracias a su ambiente de trabajo y no a pesar de él. Gracias por elegirme para interpretar a Gwen Verdon y también porque he recibido el mismo salario que mis compañeros hombres en esta miniserie”.

Por otro parte la ganadora a Mejor Actriz de reparto en la serie The Act, Patricia Arquette expresó sentirse profundamente triste por los actos violentos y poco equitativos que existen para la comunidad LGBTTTIQA, por lo que llamo a la comunidad a apoyarlos.

Patricia Arquette. Foto Reuters

“Estoy muy feliz de interpretar los mejores papeles de mi vida y de tener trabajo, pero me siento triste de saber que todavía se esta hostigando a la gente transexual y todos los días estoy de luto por ustedes. ¡Denles trabajo!, son seres humanos, acabemos con estos prejuicios que existen”, pidió.