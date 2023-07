Mick Jagger a los 80: ¿el rock nunca envejece?

Esta semana el frontman de The Rolling Stones, Mick Jagger, leyenda dentro de una leyenda, llegó a los 80 años de edad, rebasando así la frontera de la cuarta edad, superando complejos y prejuicios, los cuales se quedaron para las superestrellas de otras generaciones anteriores.

A lo largo de esta década, varios miembros de la generación de la llamada invasión inglesa y el flower power han llegado a ser octogenarios. Por ejemplo, el año antepasado fue el turno de Bob Dylan y en 2022 el de Paul McCartney, con quien Jagger comparte cierto paralelismo del megaestrellato mundial a una edad dónde casi cualquier mortal ya está retirado.

Recomendado para ti: [Exclusiva] El segundo aire de Pixies

"¿Cuánto tiempo vas a seguir en esto?" Mick respondió a la pregunta que le hicieron en los sesenta: "Uno o dos años más", recuerda Jorge R. Soto, uno de los periodistas musicales que más conocen el tema Rolling Stones en México, y agrega que en “Mother 's Little Helper” Jagger decía que era un fastidio estar envejeciendo.

Siempre ha sido muy precavido. Cuando estaba estudiando en la London School of Economics, no dejaba la carrera por si el grupo no jalaba

Jorge R. Soto, Experto en The Rolling Stones





Nacido el 26 de julio de 1943 al sur de Londres, Michael Phillip Jagger es un ejemplo claro de la generación del baby boom, de la clase media que se formó después de la Segunda Guerra Mundial y sus ventajas.

Matriculado en la London School of Economics, Mick es uno de esos casos del rocker preparado, surgido de las universidades. "Siempre ha sido muy precavido. Él estaba estudiando en la London School of Economics, y no dejaba la carrera por si el grupo no jalaba. De hecho su papá, que era maestro de educación física, lo ponía a hacer sentadillas, abdominales y lagartijas", dice Jorge también.





Su satánica majestad

La historia de Mick Jagger dentro de los Rolling Stones es una de las más emocionantes de la música contemporánea. Una historia que ha evolucionado con las diferentes épocas en que los Stones han podido presentarse: del blues al glam; de ser enfrentados por los medios contra The Beatles, a la muerte de dos de sus integrantes en distintas décadas y circunstancias; de sus discos producidos por Jimmi Miller a su más reciente gira, Sixty, que es una celebración a sus seis décadas de existencia y que no ha parado ni por la muerte de Charlie Watts, baterista de toda la vida del grupo.

"Por algo son sus satánicas majestades. Los Stones y Mick Jagger representaban todo lo que a mis papás no les gustaba. Que si eran maricones, drogadictos, eran todo lo que no les gustaba”, comenta Andrés Sánchez Juárez, “El Visisonor”, quien lleva al aire en la FM más de veinte años, primero en Radioactivo y después en Ibero 90.9.

"Los Rolling Stones sobrevivieron a todo un proceso. Por ejemplo, a las adicciones, y me pongo a pensar que tanto es mito esto de las adicciones de la banda", agrega.

Pensamiento nada cuestionable, si meditamos un momento acerca de los famosos abusos de los Stones y la conclusión puede estar en dos vías: la eterna juventud venida gracias a un pacto luciferino o un tremendo cambio de estilo de vida en las últimas tres o cuatro décadas.

"Por ahí va la clave de su permanencia en la música. Mick siempre fue mucho más temeroso de quedarse en el viaje. El que sí debería donar su cuerpo a la ciencia es Keith Richards. (Jagger), es una persona muy egocéntrica, por eso se cuida mucho… Su régimen de ejercicio incluye 10 kilómetros de carrera mientras canta; hace yoga, kick boxing… es la única manera de hacer lo que él hace sobre el escenario durante dos horas y media, sólo con buena condición es posible”, comenta Jorge Soto.

Para una figura del tamaño de Mick Jagger, continuar vigente requiere estrictamente una vida sana. En 2019 sufrió una operación por la reposición de su by pass, pero también tres años antes, se convirtió por octava ocasión en padre. Deveraux es el hijo que tiene con la que al parecer será su tercera esposa, la bailarina de ballet Melanie Hamrick, 44 años más joven que él.





“Moves Like Jagger”





Llegar a los 80 años en forma, vigencia y salud debe ser toda una hazaña, que si comparamos con la generación de los crooners o los pioneros del rock -con figuras como Dylan, McCartney, Starr o Keith Richards- nos obliga a la reflexión de cómo las nuevas generaciones de gente adulta mayor están envejeciendo de manera diferente a como entendíamos en el pasado.

"Los Rolling Stones siempre representaron el choque, y luego ese choque se convirtió en mainstream", dice El Visisonor.

"Al rock yo lo entiendo como "Mick Jagger", más allá de The Beatles. Es el frontman más grande de la historia… Freddie Mercury es una voz excepcional pero Jagger es otro nivel… Nadie maneja el escenario como Jagger”.

Mick Jagger y sus compañeros de banda han sabido permanecer en el inconsciente colectivo: después de The Beatles, los Stones son el grupo musical más referenciado por Los Simpson, de hecho la forma de bailar de Mick es uno de los argumentos principales en el capítulo dedicado al campamento de rock de la familia amarilla.

Adam Levin, el frontman de Maroon 5, también emula a manera de homenaje y parodia el poder interpretativo de su satánica majestad en su éxito "Moves Like Jagger". El origen de esa forma tan provocativa de baile, equivalente sólo al movimiento de caderas de Elvis Presley, viene de la leyenda urbana de que Tina Turner le enseñó a Mick a bailar así. Lo que sí está confirmado es que Jagger era el amor platónico de Tina, que también compartió el escenario con David Bowie, que a su vez tiene una historia muy ligada a Mick Jagger, con sus colaboraciones, y una posible relación bisexual entre Bowie, su primera esposa Angela y Mick, a inicio de los años 70.

Gossip Ricardo Rocha y el rock (tres grandes anécdotas)

Mick Jagger solista

No parece tan abultada la carrera de Jagger en solitario si la comparamos con la de otros frontman, sin embargo está llena de colaboraciones interesantes: Lenny Kravitz, Paul McCartney, David Bowie, Tina Turner, Martin Scorsese, Ringo Starr, John Lennon, Andy Warhol, etcétera.

"En los dosmiles hizo un grupo que se llamó Superheavy con Joss Stone, con un hindú que se llama Rahman, Demian Marley y Dave Stewart, de los Eurythmics. Como que tuvieron un flamazo y se apagó. No tuvo mucho éxito", recuerda Jorge R. Soto, quien remata: "Él es los Rolling Stones. Él y Richards. Si muere Jagger se acabó la fiesta".

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo





Pero para como pinta el presente, esto último parece algo que no llegará en el corto plazo, algo que ningún fan de la música quiere leer en el diario matutino ni en la sección de noticias de Facebook o Twitter.

Mientras tanto, aquellas predicciones que hacían burla a la edad y longevidad de los Stones llegó a su fecha de vencimiento. Mick Jagger entra a los 80 años, y nos deja una lección sobre cómo están cambiando los criterios sobre la vida senecta en el temprano siglo XXI.