Mick Jagger celebra hoy 75 años de vida

-¡Feliz cumpleaños, Mick! ¿Cuántas velitas apagas hoy?



-Setenta y cinco.

-Y, ¿todavía soplas?

-Resoplo. Y canto y me estremezco en los escenarios haciendo vibrar al público que me aplaude, me admira y ha estado conmigo tooooda la vida.

-Hoy, riegas “polilla”…

-El paso del tiempo es implacable, pero soy energía pura, rock y blues, la música me mantiene vivo, como el primer día que tomé un micrófono en mis manos.

Es cierto. Sirva el hipotético diálogo anterior para celebrar este día el cumpleaños de Mick Jagger, un icono de la cultura pop del siglo XX y lo que va del tercer milenio. Todavía lo vimos actuar hace un par de años en el Foro Sol de la Ciudad de México, al frente de The Rolling Stones, y parecía un chicuelo, aunque con el rostro curtido, ajado por el padre Cronos. Pero es un prodigio de vida, de juventud eterna.

Al iniciar los alocados años 60, en Inglaterra el blues era considerado para delincuentes y marginados. Jagger no era ninguno de esos tipos, se enamoró del blues tras escuchar a Muddy Watters y hasta la fecha sigue cantando rock y blues y pop y otros ritmos para sí mismo y para los millones de personas que, en efecto, lo aclaman en el planeta entero.

Nació el 26 de julio de 1943 en Dartford, Kent, Inglaterra, y hoy lo festejamos porque es irrepetible; pasará mucho tiempo antes de que surja otro artista de sus virtudes y largo historial en el ámbito de la música… ¿joven? Tan joven como el propio Mick a sus 75 años de existencia, quien fue nombrado por la reina Isabel Caballero de la Orden del Imperio Británico en 2003.

Comenzó su carrera en 1961 soplándole a la armónica y al año siguiente cofundó la banda de rock más longeva de todos los tiempos, los fabulosos Stones aún en activo, que ha vendido según cálculos entre 200 y 250 millones de discos.

Jagger también ha sido compositor, actor, productor y empresario, además de prolífico padre de familia con ocho hijos a cuestas; es abuelo y bisabuelo, pero ante todo un amante de la vida que disfruta lo que hace y todavía le pagan por hacerlo.

Es hijo de Basil Joseph Jagger, un profesor de educación física de origen eslavo y Eva Scutt, un ama de casa australiana. Conoció a Keith Richards en la escuela primaria, con quien más tarde fundaría The Rolling Stones junto con Brian Jones (guitarra), Bill Wyman (bajo), Ian Stewart (piano) y Charlie Watts (batería).

TODA UNA CELEBRIDAD

Jagger y compañía al alimón con Los Beatles encabezaron la Ola Inglesa que significó un parteaguas en el desarrollo del rock, en los primeros años 60, y desde entonces su nombre circuló como una celebridad incrustada incluso en el jet set, proyectando un estilo muy personal arriba del escenario que lo lanzó mundialmente a partir del éxito I can´t get no (Satisfaction) en 1965.

Sin embargo, aun cuando se mantiene al frente de The Rolling Stones, el buen Mick en su afán de explorar nuevas experiencias musicales ha incursionado en plan de solista participando como artista invitado o produciendo su propia música, como lo hizo con Tina Turner en un festival Live Aid o cuando grabó con Los Jackson, la banda de Michael Jackson y sus hermanos posterior a Los Jackson Five. Tiempo después reunió a estrellas como Pete Townshend, Jeff Beck y el jazzista Herbie Hancock para grabar She´s the boss, en 1985.

The last time, She is a rainbow, Ruby tuesday, Paint it black, Honky tonk women, Jumpin Jack flash, Sympathy for the devil y Lets spend the night together son algunas piezas de su coautoría, junto con Keith Richards, que continúan escuchándose en la voz de Mick Jagger.

¡Felicidades, Mick!

Un caballero del rock

· Nombre completo: Michael Philip Jagger

· Fecha de nacimiento: 26 de julio de 1943

· Lugar de nacimiento: Dartford, Kent, Inglaterra

· Nombre de sus padres: Basil Joseph Jagger y Eva Scutt

· Estatura: 1.78

· Ojos: azules

· Estado civil: casado en dos ocasiones: con la nicaragüense Bianca Pérez (de 1971 a 1979) y con la modelo texana Jerry Hall (de 1990 a 1999). Parejas: Lauren Scott (2001-2014) y Melanie Hamrick (2014 al presente).

· Hijos: Karis, Jade, Elizabeth, James, Georgia May, Gabriel, Lucas Maurice y Devereaux

DISCOS EN SOLITARIO

2011 Super heavy

2007 The very best of Mick Jagger

2001 Goddess in the doorway

1993 Wandering spirit

1987 Primitive cool

1985 She’s the boss

1972 Jamming with Edward