Midway: Batalla en el Pacífico retrata la verdadera historia de la II Guerra Mundial

Poco sabía Woody Harrelson sobre la batalla de Midway, uno de los enfrentamientos que definieron el rumbo de la Segunda Guerra Mundial, cuando acepto interpretar el papel de Chester W. Nimitz en la cinta Midway: Batalla en el Pacifico, filme que estrenó este viernes en salas nacionales.

Distanciada del Pearl Harbor que Michael Bay dirigió en 2001, Midway: Batalla en el Pacifico, de Roland Emmerich, retrata este hecho ocurrido entre el 4 y 7 de junio de 1942, donde los estadounidenses se enfrentaron a los japoneses en un ataque naval y aéreo que ocurrió por sorpresa.

“Los japoneses eran la potencia que dominaba y se los consideraba la mejor armada, eran los dueños de los mares. En todas las batallas que habían participado, las batallas con Inglaterra, cualquier escaramuza con los Estados Unidos, demostraron ser sumamente poderosos e invencibles. Parecía que eran imbatibles”, explica el actor en una entrevista cedida por el estudio.

En esta película que contó con locaciones como Hawái y Montréal, Woody Harrelson interpreta a Chester Nimitz, quien debido a las circunstancias de conflicto que vivía Estados Unidos con Japón se convirtió en el jefe de la Flota del Pacífico con la misión de volver a su equipo en una potencia internacional capaz de sobrevivir al conflicto.

“Y él era el hombre adecuado para el trabajo. Era un tipo implacable y trabajador que, muy atento, tomó decisiones muy importantes que cambiaron el curso de la guerra. Entonces, por eso estuvo allí cuando firmaron con los japoneses. Pero es un tipo fascinante. Era un hombre de familia.Era muy bueno con la gente que él dirigía. Era querido por las personas bajo su mando, y creo que era el tipo adecuado para el trabajo en ese momento”, lo define el nominado tres veces al Oscar.

Woody Harrelson confiesa que existe una presión adicional cuando se trata interpretar a alguien que vivió en la vida real como es el caso de su personaje: “Hay una presión adicional, en el sentido que quiero serle fiel“. Y confiesa no sentirse muy seguro de haber logrado este objetivo.

“Me gustaría regresar y hacerlo de nuevo. Pero fue una gran experiencia. Creo que Roland Emmerich es uno de los mejores directores, me refiero para este tipo de películas que son películas muy emocionantes y que él ha hecho, que me encantaría ver. Me encantan estas películas épicas de acción y aventuras. Así que es un privilegio trabajar con él y especialmente en una historia tan importante”, confiesa.

Precisamente si algo define la esencia de Midway: Batalla en el Pacifico es la habilidad deRoland Emmerichpara humanizar a todos los militares, ya sea del bando estadounidense o japonés, que fue, a consideración del actor, uno de los puntos más positivos que tuvo la dirección de Roland Emmerich.

“Creo que eso es lo que hace. Él tiene grandes películas épicas, pero sabe que todo gira en torno a los personajes y a las personas y se ocupa de estos personajes y sus relaciones. Y, por supuesto, eso es lo que obtienes aquí en esta película”, afirma el histrión, quien recientemente protagonizó la cinta Tres anuncios por un crimen, donde fue nominado al premio de la Academia.

Midway: Batalla en el Pacificocuenta con un elencomultiestelar donde además de Woody Harrelson participan Ed Skrein, Patrick Wilson, Luke Evans, Darren Chris, Nick Jonas, Mandy Moore y Aaron Eckhart.