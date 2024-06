Miembro de Big and Fashion rechazó a Kilos Mortales México: cuáles fueron sus motivos

Hace poco menos de un mes se dio a conocer que Kilos Mortales estrenaría una temporada con participantes mexicanos y uno de ellos pudo ser el influencer conocido como Luis Delgado, quien recientemente reveló los motivos por los cuales rechazó la propuesta.

El creador de contenido que tiene una marca de ropa de tallas extras llamada "Big Fashion" relató que hace dos años uno de sus seguidores lo puso en contacto con los creadores del reality show.

Cuando la llamada llegó, le mencionaron que buscaban personas que pesaran arriba de 250 kilos, algo que en ese momento consideró como una opción factible.

¿Por qué rechazó la propuesta de Kilos Mortales?

De acuerdo con Luis Delgado, quien suma poco más de 100 mil seguidores en su cuenta personal de Instagram, la producción de Kilos Mortales le ofreció hacerse cargo de todo el proceso previo y posterior al reality, incluyendo ayuda psicológica.

"Yo no podía seguir con Big Fashion porque ya no podía comer de la misma manera, ya no podía grabar con ellos aunque no comiera, ya no podía seguir fomentando la obesidad", relató.

Del mismo modo, el creador de contenido dijo que otro de los motivos por los cuales rechazó entrar al programa fue que no quería violar ni su intimidad ni la de su familia.

"Me dijeron que también se iban a meter dentro de mi intimidad, dentro de mi núcleo familiar, que iban a estar dentro de mi casa 24/7. Una larga temporada iban a estar casi viviendo ahí, se puede decir que invadiendo tanto la privacidad mía como de mi familia", agregó.

Hacerlo por voluntad propia

Por último, el creador de contenido dijo que podía iniciar un proceso de bajar de peso aunque no recibiera a cambio la operación que le ofrece Kilos Mortales a los participantes para que puedan seguir el camino de mejorar su salud.

"Aquí hasta ahorita se ven los resultados, muchas personas creen que no ha habido resultados, muchas personas ya lo notaron pero la báscula no miente", dijo.

Luis Delgado reveló que su pesó llegó a estar en 285 kilos, algo que ya modificó, llegando a 230. "Le puedo sacar provecho por otro lado sin perder la intimidad en mi casa", concluyó.