Miembros al aire arranca nueva temporada con menos malas palabras

Nuevas dinámicas, menos vulgares y con la visión femenina hacia ciertos temas, es como comienza la temporada del 2020 de Miembros al aire, en la que tuvieron como invitados a Enrique Guzmán y Kalimba para hablar de sus papeles en Jesucristo Superestrella.

“Estamos muy contentos, la dinámica cambio, siempre seguimos las peticiones del público, además me enteré que el 60 por ciento de la audiencia del programa son mujeres”, comentó Eduardo Santamarina sobre el programa que según comentó Jorge el Burro Van Rankin “intentaba ser la competencia de Netas divinas pero para hombres, pero ha resultado al revés, a las mujeres les gusta saber la opinión de los hombres y eso se me hace muy padre”.

Esto fue un incentivo para que en esta edición se abriera un espacio a la discusión de ciertos temas a partir de la voz de una mujer. “En el inicio del programa habrá una mujer que será sorpresa para nosotros y ella va a plantear la temática que abordaremos, el día de hoy fue Raquel Garza, a ver quién será la próxima”, explicó Mauricio Mancera en la grabación del programa del próximo 30 de enero.

Sobre el cambio de tono en cuanto al vocabulario, Paul Stanley aseguro que “es nuestro propósito del 2020 ser más nice”, pues según comentó el Burro, aunque no dejarán de lado los albures, ni dejaran de ser picosos, tomaron esa decisión como autocrítica y un poco por que “en la calle nos dicen que ya no seamos tan groseros, yo creo que hay que bajarle, aunque con albures finos, no ser tan obvios”, aseguró.

En el programa Enrique Guzmán y Kalimba presenciaron las interpretaciones de algunas de sus canciones por los conductores, y Guzmán bromeó con su compañero de Jesucristo Superestrella, con el que aseguró llevarse bien, “para que no digan que yo tengo problema con los de otro color”.

Van Rankin aprovechó para recordar con orgullo que es el miembro más longevo del programa y a sus compañeros, “empezamos Mauricio Castillo, Leonardo Lozanne, el Negro Araiza y un servidor y soy el único que he estado todo el tiempo”.