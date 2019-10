Miguel Ángel Fox vuelve a romper récord de audiencia, ahora con La voz kids

Miguel Ángel Fox ha demostrado que la televisión tradicional no ha muerto y que¡ lo único que necesita son programas con conceptos que enganchen al público. Con ocho millones 800 mil espectadores, La voz kids se convirtió en uno de sus trabajos más exitosos en su primera emisión el pasado domingo.

“Realmente no sabía cuáles iban a ser los resultados de esta edición, me sorprende, creo que el éxito está en tratar de conectar con la gente y que pase un buen momento sin forzar las cosas. Es la suma de los detalles lo que hace la diferencia”, expresó Miguel Ángel en entrevista telefónica para El Sol de México.

En esta emisión de La voz kids los couches son: Lucero, Carlos Rivera y Melendi, quienes empezaron a formar sus equipos.

Este programa es para el productor su despedida de los realities musicales convencionales, pues entre sus proyectos se encuentra una segunda temporada de ¿Quién es la máscara? “Por lo menos de La voz si es mi despedida, me quiero enfocar a la ficción”, afirma.

“¿Quién es la máscara? es un proyecto muy nuevo y cuando lo empezamos a hacer no había nada, ahorita ya salieron otros, pero cuando comenzamos a producir lo hicimos un poco al tanteo, era una idea coreana, no había manuales ni nada, las primeras temporadas siempre son una apuesta, me retó de forma personal el hacer algo distinto”, asegura.

En este reality musical, 16 artistas escondían su identidad caracterizados como animales o personajes fantásticos, mientras un panel de cuatro investigadores intentaba seguir las pistas que daban en cada emisión para desenmascararlos.

La final del programa registró un rating de 9 millones 765 mil espectadores, razón por la cual, ahora el productor podría ser considerado como el rey de los realities .

QUINCEAÑERA SIGUE EN PIE

Sobre los temas de ficción que abordará, el remake de la telenovela que protagonizaron Adela Noriega y Thalía, Quinceañera , sigue estando en sus planes, incluso ya había anunciado a Macarena Achaga y Ela Veden como sus protagonistas.

“Sigo trabajando en eso, todavía esta incierta la plataforma en donde va a salir, no creo que sea en el concepto de Fábrica de Sueños, pero seguimos ahí moviéndolo”, comentó.

Por último, el productor Miguel Ángel Fox no aclaró si será este año o hasta el siguiente cuando retome este proyecto en el que probará el formato de telenovela.