Miguel Luna presenta su Souvenir en México

“Como autor uno tiene esa facultad de cantar su canción como la siente, nadie como el propio autor para expresarlo”, explicó el cantautor Miguel Luna, quien inicia el año con un concierto en la Ciudad de México.



Considerado como uno de los cantautores más destacados de nuestro país, debido a su lírica, que profundiza en los sentimientos y emociones humanas, sus composiciones han obtenido éxitos y reconocimiento internacional, gracias a artistas como Luis Miguel, Arjona, Thalía, Cristian Castro, entre otros y ahora lleva su nuevo álbum Souvenir, a uno de los escenarios más representativos de la capital mexicana.

“La misión de un autor es pretender colarse en lo perenne de la canción, si uno no es capaz de actualizarse, pues esta destinado a fracasar pronto”, indicó el músico, quien aseguró que él no está peleado con ningún género musical en particular, lo más importante en la música es “experimentar y crear”.

El compositor e intérprete se presentará en el escenario de Lunario hoy como parte de su regreso a los escenarios, después del difícil momento que vivió cuando se le detectó cáncer, por lo que, ahora con su más reciente material discográfico Souvenir, el cantautor agradece el cariño de su público, quien lo ha acompañado en este trayecto.