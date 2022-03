Mike Salazar o cómo hacer comedia con respeto

El comediante regiomontano Mike Salazar está feliz de regresar a la Ciudad de México, con su espectáculo Pos aquí andamos, con el cual continúa predicando la comedia con respeto que ha manejado desde el inicio de su carrera.

El standupero compartió en entrevista que el mantener su show sobre esta línea le ha permitido llegar a distintas ciudades del país, y lo ayuda a ser más creativo y exigente al momento de escribir sus rutinas.

“Tengo una línea donde trato de no pasar a lo vulgar, eso es lo importante, porque puede haber doble sentido, picardía y de repente ciertas palabras, pero sin brincar a lo vulgar. Quizá me he equivocado cuando digo un chiste donde me quise salir de mi esencia, y noto la reacción del público, y ya no lo vuelvo a contar”, asegura.

“El albur puede ser una comedia inteligente, es para un público crítico, que le gusta entender cosas que no son tan explícitas. Quizá lo fácil es recurrir a lo vulgar, o hacer reír con palabras altisonantes, aunque respeto a los compañeros que lo hacen”, agregó.

Su carrera inició en 2009 en la casa de comedia El Unicornio Azul de Monterrey. La buena aceptación que tuvo entre el público rápidamente lo llevó a ser invitado como uno de los conductores del programa Sabadazo, que se colocó como la emisión más vista de Televisa en ese año.

Posteriormente continuó sus presentaciones en ciudades como Guadalajara, CDMX, Monterrey, e incluso cruzó la frontera para reunirse con el público de McAllen, Texas, en el Civic Center.

Según comparte, algunas de las influencias que ha tenido para forjar su estilo son Sergio Corona, Jorge Falcón, Teo Gonzázlez, Gilberto Glez y Polo Polo, aunque también reconoció la labor de comediantes de la nueva generación, como Daniel Sosa, Carlos Ballarta y Ricardo Pérez.

Al referirse al futuro de la comedia, celebró que ésta “va hacia arriba, los espacios cada vez van ampliándose más, como en el Auditorio Nacional. Pocos comediantes han logrado estar ahí con llenos totales”.

Asimismo, compartió que en este último recinto, ya tuvo la oportunidad de presentarse, de la mano de dos grandes colegas. “Acompañé a Franco Escamilla y Los Tres Tristes Tigres, y se llenó. Al rato creo que con una buena cartelera de comediantes podríamos llenar un Estadio Azteca, una Plaza de Toros o un Foro Sol”.

Al preguntarle sobre cómo cambian sus rutinas cuando viaja a otras localidades, reconoció que ha tenido que adaptar ciertos chistes, para volverlos más accesibles a la audiencia de cada ciudad, y confesó que en el sur del país es donde más trabajo le ha costado ganarse al público.

“No meramente porque se ofendan, soy muy light, pero donde más me cuesta hacer show es en Mérida, porque de repente no se entienden al cien por ciento ciertas palabras que dicen diferentes a nosotros”.

El show Pos aquí andamos se presentará en el Pepsi Center este 12 de marzo a las 20:30 horas y seguirá dando funciones en el país.