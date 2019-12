Mimoso rendirá homenaje a los grandes de la música ranchera

Luis Antonio López El Mimoso anunció que en el 2020 dará a conocer una producción doble en sonido banda de canciones rancheras de los desaparecidos Pedro Infante, Javier Solís, José Alfredo Jiménez y Antonio Aguilar. “Las grabaré con mucho respeto y rindiéndole homenaje a estos intérpretes que por generaciones han prevalecido en el gusto del público”, mencionó a su paso por la alfombra verde de La Fiesta de la K Buena 2019 que se realizó en el Foro Sol.

En entrevista con El Sol de México, afirmó que a 25 años de carrera y con 40 años de vida, “persigo estar en el gusto de mis fans, que no es por nada, pero ya tengo millennials y es por lo que he trabajado. He demostrado que como solista me he reactivado y conectado con el público que nació con las redes sociales”.

El Mimoso quien años atrás dijo que pensaba en el retiro de la música comercial porque se había convertido al cristianismo. Ahora desde este escenario, reconsidera que “un supuesto retiro quedó ya difuminado, soy El Mimoso que mira en su futuro por aquí y por allá. Y ahora recojo los frutos de lo que he trabajado. Y bien digo estos últimos años han sido favorables para mí. Este 2019 fue buenísimo, todo lo que me está pasando tiene un por qué, siempre he trabajado. He trabajado para el éxito y el éxito trabaja para mí. Todo va de la mano en esta vida”.

En la charla, el exvocalista de la banda El Recodo expresó: “he llegado a un punto de mi carrera musical que quiero hacer más cosas, quiero demostrar cada día que sigo traspasando las décadas generacionales del público y ahora conectándome con los millennials”.

Así el 2020, lo recibirá con el lanzamiento de su nueva producción Las clásicas en mi voz en sonido banda, también con canciones hits de Cuco Sánchez, Amalia Mendoza La Tariácuri, Lola Beltrán, “se que será algo atrevido de mi parte, pero lo estoy haciendo con mucha calidad que a la gente le va a gustar. Que en el otrora se escuchaban con mariachi y ahora con los músicos de banda. Va Cien años, Amor perdido, Paloma negra, Sufriendo a solas, Renunciación, Anillo de Compromiso. Estos temas traerán un bonito recuerdo a nuestros papás y abuelitos”.