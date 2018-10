Miranda, fiel eterno del sonido pop

Ale Sergi y Juliana Gattas integrantes de Miranda! están en México para cerrar su gira con una visita rápida a Guadalajara, Chihuahua y Tijuana.

“Es algo muy especial, tocaremos temas de nuestros primeros dos discos y por supuesto el sencillo que estamos promocionando Lejos de vos, pues estamos seguros que también ya se lo saben perfectamente”, expresaron.

En entrevista, el dueto que lleva más de 20 años de conocerse, en los cuales primero fueron amigos, luego novios y esa relación los llevó a fundar Miranda!, se separaron hace algunos años y ahora son mucho más unidos, porque dicen, la vida les ha enseñado a quererse como una familia, “hay peleas, discusiones, nada importante, tonterías que no ponen en peligro la permanencia de la agrupación”, expresó la vocalista.

La pareja musical lleva junta desde hace 17 años, pero como ellos mismos aclaran, no les cuesta trabajo hacer giras y promociones, mucho menos conectarse con su público o los medios de comunicación, “esa también es una parte divertida, nos gusta la charla con los medios, no hay nada que esconder como para no querer platicar con ustedes”, expresó Ale Sergi, mientras que Juliana jugueteaba con una serie de poses y sonrisas para la lente del fotógrafo que no dejaba de lanzar tiros con su cámara.

“Miranda! sigue su propio camino, no se deja llevar por las corrientes musicales, ni políticas ni sociales, no necesitamos cantar sobre el calentamiento global, ni tampoco sobre las crisis económicas, ni pretender hacer conciencia sobre algo y mucho menos pretender cantar urbano, nos gusta la diversión, la fiesta y escribir de todo lo que a un adolescente le preocupa, nada más, para qué cambiar o madurar”, enfatizó Sergi.

Dijo que sus canciones las escribe conforme la inspiración le llegue, “tal vez escribo temas muy alegres porque así soy yo, no tengo hijos, ni estoy casado, así que no tengo la menor intención de madurar, mis canciones no creo que cambien a ese discurso de ser padre o el amor por un hijo, dejaríamos de ser Miranda!”, finalizó.