Mirreyes vs Godínez tiene más por contar, alistan segunda parte

Después de sumar más de tres millones y medio de espectadores en tres semanas de exhibición, Chava Cartas, director de Mirreyes vs Godínez, ya piensa en la secuela de esta cinta. Pero aunque aún no hay nada formalizado, el director tiene un deseo para esta segunda parte.

“Francisco González Compeán (el productor de la cinta) es un visionario que efectivamente tiene la película de Cindy La Regia y (en Mirreyes vs Godínez) hay un guiño. Entonces, ¿por qué no unir las dos historias, como lo hace Hollywood? Creo que estaría interesante hacerlo con un material mexicano”, explicó el cineasta en entrevista telefónica.

El realizador que previamente ha lanzado proyectos como Treintona, soltera y fantástica o Inquilinos, comentó que al finalizar la producción de Mirreyes vs Godínez comenzó las pláticas con el productor para continuar con el universo de esta historia, sin embargo el plan aún está lejos de cristalizarse,

“Ya en el último tramo de producción, Francisco González Compeán me decía que 90 minutos no iban a ser suficientes para platicar la historia de estos personajes. Entonces efectivamente, la historia se veía para hacer una secuela, no tanto una serie sino otra película y creo que va por muy buen camino. Además con el resultado obtenido con los espectadores, pues todavía da para platicar más de estos personajes que ya conoce el público”.

“No podemos dejar de lado la posibilidad de tener otra parte y me encantaría hacerlo. Me da miedo, porque las segundas partes son peligrosas, pero en este caso le viene súper bien a este fenómeno ya que tiene un discurso bien interesante. Hoy por hoy sí hay una idea para seguir ese camino”, dijo.

Previo a este proyecto, Chava Cartas comenzará el rodaje de Ninis, un sitcom que presentará en una plataforma digital a mediados de este año.

“Es un reto muy fuerte porque es otro género, que además en México no se ha logado. Hacemos programas de comedia, pero un sitcom como Friends o Two and a Half Men no lo hemos llevado a las pantallas latinoamericanas”.

En esta serie donde trabaja con Natalia Téllez, Jesús Zavala y Gonzalo Vega Jr., el director explorara la vida de un grupo de jóvenes que ni estudian ni trabajan.

“Eso ya de entrada es una tragedia. Pero es una comedia muy divertida con chavitos muy talentosos. Ahorita están en talleres con psicólogos y cosas bien interesantes para llevar este proyecto a buen puerto”, adelantó.