Misión Apolo, el viaje que cambió la historia llega a National Geographic

Como parte de las conmemoraciones en torno a uno de los acontecimientos históricos más importantes en la historia universal, se estrena Misión Apolo, un documental con contenidos exclusivos y nunca antes vistos sobre los primeros pasos del hombre en la superficie lunar, que se podrá ver a partir de hoy a través de National Geographic.

“Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad”, mencionaba Neil Armstrong el 20 de julio del 1969, cuando se convertía en el primer hombre en llegar a la Luna frente a millones de personas de todo el mundo quienes se volvían parte del acontecimiento desde sus televisores.

“La película, especialmente, está pensada casi como una máquina del tiempo para los espectadores, tomamos imágenes que eran muy extrañas o poco familiares para las audiencias, y muchas grabaciones de audio que han sido digitalizadas por primera vez” expresa el director Tom Jennings, en conferencia vía telefónica.

Jennings ha sido parte de varios documentales como Diana: in her own words y The Lost Tapes: Malcolm X, entre otros y su trabajo como director en Challenger Disaster: Lost Tapes lo hizo ganador del premio Emmy en el 2017 por Mejor documental.

En esta ocasión, el también productor, muestra una mirada distinta a los muchos documentales existentes sobre este gran suceso al no limitar el acontecimiento únicamente a lo que estaba sucediendo en el espacio y en la sala de control, sino que retrata un entorno social y sentimental del suceso, sin un narrador de por medio.

La intensión principal del director es “ponerlos frente a un televisor que se sienta como el de los años 60, para que sean capaces de creer por un momento, que ellos están experimentando la historia en tiempo real. Creo que hay un gran poder y una gran magia en eso, y en lugar de un documental que le dice a la gente un punto de vista: ‘aquí está lo que debe pensar’, en este no hay nadie que te diga cómo eran las cosas hace 50 años, sino que lo vives” explica.

Foto: National Geographic

Uno de los retos del proyecto fue el trabajo de selección después de una amplia investigación que tuvo una duración de un año y medio, pues contaban con más de 200 fuentes de información y fueron cinco las personas encargadas de recolectar materiales distintos para la realización del documental.

“Cuando empezamos, teníamos cientos y cientos de horas de grabaciones, y lo que hicimos fue crear un grupo de personajes. Los astronautas se convirtieron en un personaje, las familias, las esposas también, los que trabajaban en la misión de control, la nave espacial se convirtió en protagonista e incluso los medios de comunicación” expresa el productor.

A pesar de los rumores que existen en torno a que dicho suceso fue ficticio, Jennings considera estar convencido de que la NASA llegó la Luna, aterrizó ahí y de que trajo de vuelta a los astronautas, después de toda la información de la que ha sido testigo.

“Fueron las noticas de los medios quienes estaban ‘fingiendo’ porque necesitaban algo que mostrar en televisión mientras escuchaban el audio que era transmitido desde el espacio, pues no era posible transmitir las imágenes inmediatamente. Eso es lo que yo supongo, hay muchas grabaciones simuladas de entonces que existen y creo que eso es lo que ha hecho que haya gente que piensa que si la CBS lo pudo fingir, probablemente todo fue falso", considera.

“Creo que es una historia mundial, es algo que la gente conoce y reconoce, y espero que cuando lo vean puedan decir que ahora entienden lo que era estar vivo durante ese período”, finaliza.