Miss Universo 2023: Jane Garrett de Nepal es la primera candidata 'plus size' del concurso

El sábado 18 de noviembre se llevará a cabo el concurso Miss Universo 2023, cuya etapa preliminar ya dejó boquiabierta a la audiencia, pues, parece que la edición 72 se romperá con algunos estereotipos de belleza que durante años han caracterizado al certamen.

Si bien hace un par de años se logró la inclusión con el ingreso de mujeres trans, las modelos continuaban bajo el mismo estándar de delgadez. No obstante, este año, durante la ronda preliminar del concurso, quien acaparó los reflectores fue Miss Nepal pues es la primera concursante `pluz size´.

También puedes leer: Andrea Torre, de Una Familia de Diez, padeció cáncer y llevó su tratamiento en secreto

Con una gran sonrisa y modelando un traje de baño de una sola pieza en color gris platinado, Jane Garrett desfiló en la etapa de Miss Universo que sirve para presentar a las participantes del certamen que podría convertirse en la próxima Miss Universo.

Gossip Miss Universo 2023: candidatas que representarán a Latinoamérica en el certamen de belleza

¿Quién es Jane Garrett y cuál es el mensaje que lleva a Miss Universo?

Miss Nepal, Jane Dipika Garret, tiene 22 años de edad y es enfermera de profesión. Debido a esto, suele hacer labor altruista en hospitales, especialmente con niños y niñas.

“Es hora de romper los estigmas que este mundo tiene sobre las personas que no ‘encajan’. Todos somos humanos, merecemos amor y somos dignos de amor y aceptación. Eso es humanidad. Sé humano”, publicó en su cuenta de Instagram con un video de su trabajo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jane Garrett (@jadedipika_)

En septiembre de este año fue la primera mujer `plus size´ en participar en el concurso de belleza nacional en Nepal, lo que le dió el título de Miss en este país de Asia.

Su mensaje, tanto en redes sociales como en los certámenes en los que participa es la aceptación y el “amor propio”. Incluso, en el discurso donde se coronó como “Miss Nepal”, resaltó que ella estaba ahí para representar a quienes no cumplen con los estándares de belleza socialmente impuestos.

“Como mujer con curvas y que no cumple con ciertos estándares de belleza, estoy aquí para representar a las mujeres que luchan contra el aumento de peso, que luchan con problemas hormonales. Creo que no existe un solo tipo de belleza estándar, pero cada mujer es hermosa tal como es”, señaló.

Además, en varias ocasiones ha comentado sobre sus problemas con el síndrome de ovario poliquístico, problema hormonal en mujeres puede derivar en muchos otros problemas como irregularidad en ciclos menstruales y aumento de peso.

En su paso por la pasarela de la preliminar de Miss Universo 2023 Yo era callada e insegura, pero ahora estoy aquí de pie, fuerte y segura de mí misma, Me amo a mí misma, me he perdonado, toda la pena se ha ido y eso para mí es el éxito”, manifestó durante su paso por el certamen en su país, luego de que le preguntaran qué es el éxito para ella.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Nepal’s Pageant Universe (@nepals_pageant_universe)

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Y en su paso por la preliminar de Miss Universo 2023 logró acaparar la atención por su seguridad y la representatividad por la que tanto ha luchado.