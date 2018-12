Cambio de sexo, el reto de ser transgénero

Laverne Lacox, Caitlyn Jenner y Jamie Clayton son algunos nombres que para muchos no son desconocidos, son famosos estadounidenses que decidieron cambiar su vida y su sexo para ser plenamente felices, el primero alcanzó la fama con la serie Orange is the new black, el segundo es padrastro de Kim Kardashian y padre de Kendall Jenner y por último Clayton, una actriz estrella que fue protagonista de la serie Sense 8 de Netflix, todos ellos abrieron las puertas para que muchos otros más, pudieran expresar sus deseos reprimidos.

El tema ha despertado una gran polémica, pues en Miss Universo el mundo conoció a la primera concursante trans que compitió por la corona, la española Ángela Ponce.

Este moviemiento ya se vive en México como es el caso de Morgana Love, la primera mujer transgénero participante del concurso de La Voz, México, quien habló con Organización Editorial Mexicana al respecto y nos abrió su corazón.

“Me parece estupendo que una persona trans tenga la oportunidad de concursar en el Miss Universo, no lo veo como algo malo, creo que todo ser humano tiene el derecho a sentirse hermoso y demostrarlo a los demás, es uno de los grandes privilegios del ser humano, sentirse pleno y libre sobre su personalidad”.

Foto: Cortesía

La concursante de origen guanajuatense, reveló que no ha sido nada fácil para ella lograr la transformación deseada, pero su sueño se logró tras haber participado en Tailandia en el Miss International Queen, donde a pesar de no haber ganado el primer lugar, sí logró obtener su sueño, realizarse la operación de cambio de sexo gracias al apoyo de un médico que le regaló la cirugía.

Para ella, el proceso no fue tan simple, pues empezó desde temprana edad y con el tratamiento hormonal ganó una voz espectacular que la ha llevado a colocarse entre las más escuchadas en la música popular como soprano.

“Pronto lanzaremos mi disco Dos vidas en una, contiene algunos covers y canciones propias, creo que haber participado en este reality me ayudó mucho a que la gente me vea como una cantante seria que quiere convertirse en alguien importante en la música”, expresó.

El caso del actor español Carlos Gascón, actor de la película Nosotros los Nobles y la serie El señor de los cielos, se puede comprender al ver su libro KARSIA. Una historia extraordinaria, donde habla de lo difícil que ha sido su transformación de hombre a mujer y se convirtió en un tema de discusión en México con los últimos días.

"Hicimos un gran esfuerzo e ilusión entre muchas personas para presentar este libro, es KARSIA con letras mayúsculas. Espero, de verdad, que valoren esta obra como lo que es, la mejor y más hermosa de mis creaciones. Que la sientan, que la disfruten tanto como me ha hecho sentir y disfrutar a mí", declaró Carlos Gascón, que hoy se hace llamar Karla Sofía.

Pero el mundo de la música dejó de ser indiferente hace algunos años, cuando uno de los grandes compositores de México, Felipe Gil, daba la noticia de su cambio de sexo y hasta de nombre, pues actualmente es conocida como Felicia Garza. A sus 74 años el ganador del OTI se presentó al mundo como realmente es, una mujer transgénero y eso no ha afectado en nada, su trabajo ni su carrera como compositor, aunque sí, se ha mantenido lo más alejado posible de los reflectores y rechaza cualquier entrevista al respecto.

Algunos recordarán a José Francisco García Escalante, mejor conocido en el mundo de los espectáculos como Francis, y otras figuras públicas como el actor Armando Palomo, quien en medio de fuertes escándalos defendió su convicción y se cambió de sexo, continuando en la actuación como Libertad, aunque su nombre oficial es Jacqueline Arizmendi.