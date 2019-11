Moenia, larga vida a la música electrónica

Tomar riesgos y mantenerse experimentando es lo que ha hecho que Moenia se mantenga en el gusto del público por más de dos décadas. Aunque hace más de tres años que no lanzan un álbum completo, el grupo de electropop integrado por Alfonso Pichardo, Jorge Soto y Alejandro Ortega sigue vigente gracias al lanzamiento de sencillos individuales.

“Esta es una cuestión muy práctica para presentar música nueva. Es un poco el emblema que hay detrás de la idea de Hagamos contacto, que es lanzar canciones lados A y B. Eventualmente, sí vamos a hacer una recopilación de todos estos sencillos, para que sea quizá algo coleccionable para los fans.”, asegura Jorge Soto.

Esta nueva forma de presentar música les ha abierto la posibilidad de mantener activa su gira Hagamos contacto, con la que llevan más de un año presentando en México y algunas regiones de Estados Unidos y Latinoamérica. Gracias al tour, esta noche vuelven al Teatro Metropólitan con el letrero de “Boletos agotados”, y además preparan su regreso al Auditorio Nacional el 31 de enero próximo.

“Hace ocho años que nos presentamos por última vez en el Auditorio Nacional, y antes de esa vez habían pasado algunos años también. Lo importante para nosotros es que lo seguimos haciendo, con una carrera de subidas y bajadas obviamente, pero de alguna manera estable”, explica Alejandro Ortega.

“Para nosotros, un grupo de synth pop en español, es muy simbólico hacer un concierto en este recinto. Significa estar en el lugar más importante de tu país, haciendo lo que nos gusta hacer y lo que hemos venido presentando tanto en nuestra música y como en nuestros conciertos”, agrega el intérprete.

Será en estos escenarios donde el grupo presentará Summer Drive, su sencillo más reciente, lanzado en formato digital hace unos días y donde además presentan su lado b Otra oportunidad.

“Tiene un título en inglés pero en realidad es una canción de Moenia, la letra es en español y le salió a Alfonso cuando escuchó esta música que te conecta mucho con la banda”, dice Ortega, quien se encargó de crear la maqueta base para esta canción.

Con un estilo synth way que remonta a un estilo californiano de los años ochenta, Summer Drive es un tema que pretende invitar al público a explorar más allá de su realidad. “Cuando la escribí me imaginé una carretera que funciona como ruta de escape hacia nuestras propias vidas, porque no siempre podemos ser lo que nos proponemos. La canción se trata de decir ‘no importa cómo hay que escapar”, dice Alfonso Pichardo.

Junto al tema fue lanzado un videolyric, “pues es una canción muy visual que te remite a un road trip totalmente, a este tipo de estética con palmeras y esa imagen visual de los años ochenta, del coche dónde insertabas el casete y sonaba este tipo de música que ahora siento logramos con esta canción”.

El grupo aseguró que el concierto que presentarán esta noche será igualmente lleno de visuales. Sin embargo, se guardan los detalles para lo que será su regreso al Auditorio Nacional en 2020, pues esperan que se trate de una fiesta donde el público recuerde sus clásicos pero también conozca sus nuevas propuestas musicales.