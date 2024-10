Moisés Peñaloza protagoniza la telenovela El ángel de Aurora con tres años de carrera

Moisés Peñaloza logra su primer protagónico en “El ángel de Aurora”, y asegura que llega en un buen momento. “Me siento agradecido por la oportunidad con el productor Roy Rojas por aceptarme para el protagónico juvenil. Vengo trabajando desde hace mucho por ello”, afirmó en entrevista con El Sol de México.

Previamente tuvo una participación en la telenovela “Minas de pasión”, que para él “fue un gran proyecto, hice ahí un personaje que me dejó mucho aprendizaje, que me dio esa preparación y este time para poder estar con la responsabilidad de un protagonista; el profesionalismo no implica el grado del personaje, así tengas un personaje con poco texto o uno con muchos diálogos, lo importante es estar bien estudiado e involucrarte y hacerlo con mucho amor”.



Reitera que está entregado completamente a su profesión. “Nosotros hacemos telenovelas con mucho amor, mucha disciplina, pasión, profesionalismo. Para mí, aquí es un paso gigante, esperando que a la gente le guste”.