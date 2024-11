De Perfil | Moisés Suárez siempre ha actuado en donde es feliz, de La carabina de Ambrosio a Vecinos

En 55 años de carrera, Moisés Suárez ha tenido momentos gratificantes, más para el espíritu que el bolsillo, admite el creador de personajes como la pájara “Peggy” de La carabina de Ambrosio, o Arturo López de Vecinos.

“Todo lo que hago en la actuación es porque me hace feliz; no pienso en cuánto se me va a pagar”, expresa en entrevista con El Sol de México quien además ha personificado al gato “GC”, “Cecilio” y “Don Celorio” en Chespirito y formó parte de la temporada de 20 años de la obra de teatro “11 y 12”, con Roberto Gómez Bolaños y Florinda Meza.

El veterano actor comparte que a los cinco años de edad supo que quería dedicarse al espectáculo cuando participó en un festival escolar, en su natal Ciudad Mante, Tamaulipas.

“En un festejo con motivo del Día de las Madres, la maestra del kínder nos invitó a participar. Bailé ‘El jarabe tapatío’ vestido de charro. Ese fue mi primer acercamiento con el público. Me dio mucha emoción y aun siendo tímido lo hice. Me gustaba ser otro, porque al darme indicaciones la maestra sentí que me daba una personalidad diferente a la mía”, recuerda.

El talento lo heredó de sus padres. “Mi papá Moisés, era actor y a mi mamá le gustaba cantar”, pero su vocación fue guiada por una profesora en la primaria, que reconoció en él una voz cálida para cantar.

“Hasta fue a la casa a conocer mis padres y hacerles el comentario de que era necesario que tomara clases de canto y baile”, narra el primogénito de 11 hijos de la familia Suárez Aldana, que se trasladó a Estados Unidos años después.

Moisés Suárez se formó como actor fuera de México

En Tamaulipas permaneció hasta la adolescencia y cuando la familia se mudó, estudió la preparatoria en San Antonio, Texas y la universidad en Carolina del Sur. Se graduó y luego hizo una maestría en Artes Escénicas en Cincinnati.

Antes de llegar a la televisión mexicana, actuó en decenas de obras de teatro clásico y comedias musicales, como “Los trabajos de amor perdido” de Shakespeare, y “El avaro”, de Moliere.

Moisés Suárez se formó como actor en Estados Unidos. Foto: Omar Flores / El Sol de México

“De mis inicios, tengo gratos recuerdos de la comedia musical ‘Los fantásticos’. A los 20 años tenía que encarnar a un viejo actor británico, por lo que tenía que hacer dos cosas: hablar con acento británico y ser viejo. A mi edad no era fácil y como que fue mi prueba de fuego para ser actor. Y claro lo dominé, véanme aquí”.

La guerra de Vietman lo trajo de regreso al país

A punto de hacer carrera en Broadway, tuvo que desistir por la probabilidad de ser llamado a combatir con el ejército norteamericano en Vietnam, así que decidió volver a su país.

“La guerra de Vietnam fue muy candente. Como estudiante estaba protegido, pero si me quedaba como residente, era de los primeros que reclutarían. Tomé la decisión de regresar y llegar a la Ciudad de México, no a mi ciudad natal, porque quería profesionalizar mi carrera de actor. Hice audiciones, me quedé en montajes de obras e hice teatro infantil en la compañía de Manuel Lozano”, relata.

A partir de 1977, incursionó en la pantalla chica, en programas y telenovelas con personajes pequeños. Y a raíz de “Nosotros los niños”, producido y dirigido por Miguel Ángel Herros, creador de “La rosa de Guadalupe”, la carrera de Moisés Suárez despegó.

“Yo encarné y le presté mi voz al perico Gregorio y ese personaje fue mi pase a La carabina de Ambrosio, porque Emilio Azcárraga Milmo le prohibió a Humberto Navarro seguir personificando a la pájara "Peggy" y me la cedieron a mí. El mismo Humberto Navarro me llamó y me dio ese privilegio. Yo hice mi propia versión del personaje.

De ahí con César Costa pasé a Un nuevo día y me seguí de filo con más producciones

“Yo me siento muy afortunado, porque he comprobado que nunca acabamos de aprender. Cada trabajo que hacemos es una nueva experiencia, hay que renovarse siempre. Uno busca en sí mismo qué más se puede aportar para determinado personaje, eso es lo que me mantiene activo y lo agradezco”.

La carrera de Moisés Suárez ha sido un éxito constante

Sin falsa modestia, el actor, conocido por su trato amable, asegura que no puede ubicar un momento cumbre en su carrera.

“Considero que cada personaje es una experiencia nueva, lo disfruto totalmente. Yo siempre repito lo que dice Shakespeare: ‘No hay papeles pequeños, todos los papeles son importantes’.

Moisés Suárez llegó a participar en proyectos junto a Chespirito. Foto: Omar Flores / El Sol de México

“Esa es mi línea, mi lema para seguir. Con don Arturo López de Vecinos sigo en la cumbre, porque mantener un programa tantos años es algo importante, estoy haciendo lo que a mí me gusta, para mí hacer este tipo de trabajos como actor, es refrescante, y más cuando se incorporan talentos nuevos que nos vienen a reactivar”.

Su esposa lo ayudó a no tirar la toalla en la actuación

La vida personal de Moisés Suárez ha sido determinante en su desarrollo artístico. Su esposa Hilda, con quien tiene 48 años de casado, le ha dado el apoyo necesario para equilibrar el hogar y su carrera.

En un tiempo no tuve trabajo y quise tirar la toalla

"Mi esposa me dijo ‘no, no, Arturo no dejes tu profesión. Yo salgo a trabajar y tú sigue en lo tuyo’. Con estas palabras y acción tuve el apoyo incondicional de mi familia en tiempos de vacas flacas en la actuación para mí. De ella y de mi familia recibí un apoyo y lealtad increíble”, rememora.

De los momentos tristes en su vida, en los que ha tenido que seguir trabajando, menciona el fallecimiento de su padre.

“Estaba en temporada de teatro infantil haciendo la obra ‘Los títeres de cachiporra’, de García Lorca. Había que dar la función, con ese dolor, pero sentí que mi papá hubiera pedido que trabajara, porque él siempre estuvo muy contento con lo que yo hacía. Lo mejor en cualquier problemática que surja, es resolverla y seguir adelante”, asegura.

“Yo trato de equilibrar mi vida personal con la laboral. Cuando no trabajo me dedico al ciento por ciento a mi familia. Hay un equilibrio muy positivo de parte de mí y que me lo hace saber mi familia. Saben que cuando trabajo pierdo algo de la familia, pero cuando no trabajo estoy a su lado".

Así, con el apoyo familiar, pues su yerno Javier Carreón es el escritor, en breve Moisés Suárez dirigirá su cuarto cortometraje.

“Ya dirigí ‘Ruidos’ del escritor Javier Carreón, y actuado por Alfredo Horn y Valeria Alba, entre otros; estoy en espera del nuevo corto. Le están dando los detalles a la historia. No tenemos presupuesto, pero aquí la familia apoya mucho”, finaliza.