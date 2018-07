Mon Franko exponente del electro-pop a punto de incursionar en el cine

De oficio cantautora, Mon Franko exponente del electro-pop está a punto de incursionar en el cine, al incluirse el tema Me voy en una película mexicana que está por estrenarse en agosto.



Mon trae la escuela de Belanova, su concepto creció bajo el cobijo de Édgar y Denisse, dos de los integrantes de este grupo tapatío, del que ella fue corista.



Fue Édgar el productor de su álbum debut, del que ya se escucha en las plataformas musicales Sin ti, una balada electrónica donde se aborda una historia de amor que no pudo ser.



“La canción Me voy con un videoclip en el que me acompaña el DJ Joe Parra que tiene cinco millones de visitas y me trae de sorpresa en sorpresa, porque gusta mucho a la comunidad gay y ahora va incluida en una película mexicana, donde se describe a una persona que decide abrazarse a sí mismo y aceptarse como es y se declara gay”.



Mon detalló que, “el que hayan elegido Me voy, me motiva a seguir escribiendo mucha música, la letra la hice porque en algún punto de mi vida necesitaba dejar ir algo que no estaba funcionando conmigo y aunque suena como una canción de desamor, aplica para esas cosas que quieres dejar ir y necesitas soltar y ese era un momento de mi vida. Es una letra muy honesta”.

Mon cumple 10 años de decidir iniciar su trabajo como solista. “Antes solía hacer colaboraciones con Dj’s y normalmente era música electrónica para festival y antros. Aunque me gusta mucho, mi corte es romántico electropop. Persigo que la música sea congruente conmigo. Yo soy más tranquila, muy cursi, por lo que me siento más auténtica en el sonido electropop”.



Con musas como Demi Lovato, Whitney Houston o Cristina Aguilera, Mon; no duda que ya es normal que las mujeres estén empoderadas en la música:



“No cabe duda que la música tiene la posibilidad de utilizar las mujeres para alzar la voz y reeducar la gente y concientizar que los derechos van iguales para todos como las oportunidades. Me da mucha alegría que cada vez es más común, ver que al frente de un proyecto grande hay una mujer.

Al reconocer que “compongo letras por mis emociones y sigo mi corazón”, hizo saber por qué está en la música.

“La fama no es mi objetivo principal, a mí lo que me interesa es hacer música de calidad, por el hecho de trabajar con Belanova, que son garantía de calidad, porque ellos están juntos desde hace 18 años, ganadores de Grammys y han girado por todo el Mundo. Les he aprendido mucho por su experiencia y estamos en el género idéntico con el objetivo de la calidad en la música que es congruente con mi persona con mi proyecto de solista auténtico y espero que la gente se identifique y voy siempre por los shows en vivo para estar en contacto con la audiencia”.