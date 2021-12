Mon Laferte cierra el año como una artista consagrada

Cuando tenía 18 años, Mon Laferte entró a un programa de concurso, donde tuvo la oportunidad de grabar un par de sencillos. Al llegar al estudio traía temas de su autoría, esperando incluir algunos en el repertorio. Pero el resultado fue muy diferente.

“El productor ni siquiera las quiso escuchar. Por contrato estaba obligada a cantar, pero me sentía frustrada, no me tomaron muy en serio en ese tiempo”, dice a El Sol de México, en una conferencia virtual con motivo del arranque de sus conciertos en el Teatro Metropólitan.

Siete discos, cuatro Grammys Latinos y una nominación al Grammy estadounidense más tarde, la cantante recuerda con humor ese episodio de su vida. “Tener un premio de Mejor Álbum Cantautora, no vale que sea el mejor en la historia, pero para mí es lo máximo”, agregó.

Además de los galardones, este 2021 fue un gran año para ella, pues lanzó dos discos (Seis y 1940 Carmen), fue la primera chilena en alcanzar 500 mil reproducciones en YouTube, colaboró en el álbum aniversario de Metallica y cumplió su sueño de quedar embarazada.

Mon se dijo muy satisfecha de todo esto, y por supuesto de todo el trabajo previo que ha realizado desde que inició su carrera. Por ello, descartó sentirse presionada de superar la vara alta que ella misma se ha fijado, pues su único interés es ser su mejor versión en todos los aspectos.

“No he sido de planear tanto el futuro, lo que intento es hacer las cosas mejor. Ser mejor artista, dar mejores conciertos, mejores canciones, ser mejor amiga, mejor pareja, en este caso ser una buena madre. Me gustaría mezclar el arte, la música y la pintura, esos son mis planes a futuro”.

Al ser cuestionada sobre su percepción de su música ahora que está por convertirse en madre, destacó que no se arrepiente de ninguno de los temas que ha hecho. Aunque reconoce que algunas de sus letras ya no le representan, interpreta con toda su energía cada canción, pues las considera parte de la historia que la ha conectado con el público.

Y es que para ella, lejos de fijarse en los números, el vínculo con sus fans es el máximo indicador de éxito. “No siempre los números representan lo que es un artista, agradezco tener muchas personas que escuchan mi música (en plataformas), pero no necesariamente ellos son mis seguidores fieles”, dice.

“Muchas veces escuchan sólo una canción que está en una playlist, o una que está de moda. Pero para mí el contacto con la gente, por ejemplo estar en un concierto, es más tangible, soy muy vintage. Empecé a cantar en bares muy chiquita, no había redes sociales, y me acostumbré a ver a la gente de cerca”, añadió.

Para cerrar sus presentaciones de este año, la cantautora ofrecerá tres fechas en el Teatro Metropólitan, que arrancaron este martes y continuarán este 8 y 9 de diciembre.