Mon Laferte retoma su carrera tras la maternidad y anuncia una gira por México

A punto de salir de gira y a un mes del nacimiento de su primer bebé, Mon Laferte asegura que está enamorada de la música tradicional mexicana, a la que define como “el nuevo rocanrol” porque “lo tiene todo”. Dolor, alegría, tristeza, nostalgia y energía.

La cantautora chilena dice que su hijo le ha dado “un shot” de vida, y ahora es más consciente de su capacidad para transformar sentimientos en canciones.

“Al principio no me tomaban en serio. Pensaban: como es mujer, no compone, no toca, no puede presentarse en vivo. Ese tipo de cosas. Tenía que estar demostrando siempre el doble, esforzándome el doble”, dice en conferencia de prensa a propósito de su gira, que presentará en el Auditorio Nacional (22 de junio), Auditorio Citibanamex de Monterrey (30 de junio) y Auditorio Zapopan de Guadalajara (6 de julio).

También asegura que sufrió acoso en la industria. “Llegar con un productor a mostrarle mi trabajo, él esperando a que se diera un coqueteo y, si yo respondía a ese coqueteo, entonces dependía de si íbamos a trabajar o no”, cuenta.

Así que tuvo que “trabajar mucho más” para conseguir la independencia y “no necesitar de un productor que antes que trabajar quiere acostarse conmigo”.

Reconoce que para ella, la situación ha cambiado., pero lamenta que para muchas cantantes jóvenes el acoso siga siendo una realidad.

Tras declararse fan de intérpretes mexicanos como Toña La Negra, José Alfredo Jiménez y Juan Gabriel, la chilena afirma que le gustaría seguir incursionando en los ritmos mexicanos que, dice, le han recordado su infancia y le han brindado una nueva educación sentimental.

“Estar nominada en los Grammy con un álbum de música mexicana me llena de satisfacción y orgullo. Espero seguir trabajando en el género que cada vez me tiene más enamorada”, señala.

Ahora, se enfoca en su hijo, a quien desea educar para que no caiga en comportamientos machistas: “(quiero) que le toque un mundo más justo, donde todos seamos iguales, con las mismas oportunidades.... Poco a poco vamos haciendo conciencia, hablamos más de estos temas”.